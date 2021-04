Si bien para algunos ser hijo de un famoso puede ser una gran experiencia, para otros puede significar ser víctima de bromas o crueles comentarios.

Esto último fue lo que le ocurrió a la periodista e influencer Tita Ureta, hija del histriónico y mediático empresario chileno Emeterio Ureta, conocido como "El marqués del Arrayán".

Ambos fueron invitados a un programa de Canal 13, donde conversaron sobre su relación padre e hija. Tita reveló los "costos" que la ha tocado vivir por ser hija de un conocido en el jet set chileno.

"Me decían Tetarelli"

Una de las "locuras" más recordadas del empresario, fue cuando en un programa hace casi 20 años atrás, apareció bailando con Noelia Arias, mejor conocida como "Licenciada Tetarelli".

Allí, el empresario terminó dándose un beso con la modelo, acaparando una portada de "La Cuarta" al día siguiente. Tita iba en segundo básico cuando pasó eso, y en el colegio comenzaron a molestarla alumnos de cursos más grandes.

"Yo no sabía quién era 'Licenciada Tetarelli', pero mis amigos me decían, 'tu papá está pololeando con Licenciada Tetarelli y yo decía, es que nunca ha ido a mi casa, yo no entiendo nada'", comentó.

"Yo iba bajando por el colegio y me gritaban, licencida, tetarelli, a mí, y eran los de cuarto medio que me estaban molestando a mí (...) yo no entendía nada" rememoró entre risas.

Trabajador en el pick up de la camioneta

Otra de las polémicas en las que Emeterio Ureta se vio envuelto recientemente, fue cuando lo sorprendieron trasladando a uno de sus trabajadores en el pick up de su camioneta, en plena pandemia.

Tita Ureta recordó los coletazos que le tocó enfrentar a ella a propósito de dicho comportamiento de su padre. "Estaba en mi casa y me llamaron de un canal, y me dijeron que esto iba a salir y que me preparara", señaló de entrada.

Emeterio Ureta con trabajador en el pick up de su camioneta

Luego de esto, la periodista se contactó con el empresario. "Papá, de nuevo. 'Sí, por lo de siempre', me dice él. Papá, pero por qué de nuevo, qué lata. Esto iba a durar muchos días y era un error que cometió (...) no hables con nadie antes que solucionemos esto”, le recomendó Tita en dicha ocasión.

Sobre esto último, el mismo Emeterio reconoció que le costó mucho, puesto que le gusta hablar con la prensa, aunque igual lo cumplió. "La juventud es la que tiene todo en la cabeza nuevo. Hay que seguirlos", remató el empresario, revelando que tanto en esa como en otras ocasiones, siempre sigue los consejos de su retoña.

