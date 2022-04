La vistió con chalas y calcetines: Pablo Galdames escogió la ropa para Vesta Lugg y este fue el resultado

20 abr. 2022 - 18:00 hrs.

Es imposible desconocer que la actriz chilena-canadiense, Vesta Lugg, es un ícono de la moda, y la elección de sus atuendos siempre da que hablar, generando diversos tipos de comentarios.

Esta semana, la influencer sorprendió con un look a sus fans, el cual no fue elegido por ella, sino que por su novio, el futbolista que juega en el Genova, Pablo Galdames.

Vesta se sumó a una de las tendencias en redes sociales, donde los usuarios que tienen pareja permiten a su "media naranja", que escojan su outfit para una ocasión en especial.

El look de Vesta por Pablo Galdames

Lugg subió un video en donde resume como fue la elección de Pablo para una salida que ella había programado, en donde iría al supermercado.

La influencer le comenzó diciendo a Galdames que tenía que vestirla, tomando en consideración que usaría unas sandalias de goma con dos correas, en tonos azulados y violetas, decoradas con diferentes pines.

"El look para ir al súper comodita. Primero, una polerita mía oversize", indicó de entrada el futbolista, revelando luego que, en realidad, todo el "outfit" lo hizo con ropa de él.

Posteriormente, la vistió con un ancho pantalón de buzo morado, unos largos calcetines negros para lucirlos con las chalas, y por último, un polerón blanco peludo.

"Este es el look final. Pablo me acaba de decir que me veo muy él y que le gusta", cerró diciendo Vesta, logrando con dicha publicación miles de likes y decenas de comentarios que elogiaron la elección de prendas de Galdames.

