Naya Fácil se confiesa y reconoce que no puede dejar las drogas: "Tengo miedo. No sé qué pasará conmigo"

20 abr. 2022 - 10:00 hrs.

La influencer chilena Nayadeth Neculhueque, más conocida como Naya Fácil, está pasando por un difícil momento, lo que la llevó a reconocer su adicción a las drogas, en específico del "tusi" y aseguró sentirse preocupada por su futuro.

A través de su cuenta oficial de Instagram, @nayafacil_official, realizó un "en vivo", donde relató lo compleja que está siendo su vida debido al consumo de drogas.

"Tengo miedo"

"Estuve sacando la cuenta de cuánto tiempo le hago al tusi y le hago hace más o menos dos años ya. Las primeras veces era normal, ahora si no hay tusi, no se vacila. Ya no asisto a los compromisos de mis cosas, estoy dejando mi vida de lado", confiesa.

Asimismo, asegura tener miedo respecto al consumo excesivo de estas sustancias: "Tengo miedo... mi prioridad se está convirtiendo en salir y consumir. No sé qué pasará conmigo en cuatro años".

Altamente adictiva

El "tusi" que nombra Naya Fácil, es una sustancia en polvo que se inhala y que consiste en la mezcla de ketamina con anfetamina o cocaína. "Es altamente adictiva, eso la hace peligrosa", señala el neurocientífico Pedro Maldonado, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile a LUN.

"El cerebro libera un neurotransmisor que se llama dopamina, que genera placer y euforia. Las situaciones bajo cuáles normalmente se libera son cuando uno come una comida rica o tiene sexo. Lo que hace la anfetamina es que se libere más dopamina y por más tiempo", explica el experto, creando una sensación de placer artificial.

En cuanto a la ketamina, sugiere que "crea estados alterados de conciencia y alucinaciones. Por lo tanto, el nivel de excitación del sistema nervioso es tremendo y riesgoso".

En cuanto a una posible rehabilitación, el siquiatra Rodrigo Paz, señala que es sumamente importante el apoyo de una persona en el proceso, ya que "no conozco ningún joven que salga de esta droga por sus propios medios. Los que salen, es porque alguien los obligó a tratarse".

Sobre las consecuencias, este tipo de drogas pueden provocar accidentes vasculares, infartos cerebrales y arritmias cardiacas. Además, "cuadros de sicosis, con delirios de alucinaciones o conductas extremadamente violentas".

