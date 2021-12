"El facilín": Naya Fácil se compró su primer auto y minutos después le sacaron un parte

La influencer chilena Naya Fácil, cumplió el sueño que muchos y muchas tienen a lo largo de su vida: logró comprarse su primer auto, pese a que ella misma reconoció que no sabe manejar.

Mediante una serie de historias que subió a su cuenta de Instagram, la joven mostró su nueva adquisición, la cual incluso le puso nombre: "el facilín".

El auto de Naya Fácil

Naya Fácil aclaró que el auto que compró "no es nada lujoso, ya que será el primero que tendré y con el cual aprenderé a manejar y andar por todas partes, entonces si le paso a dar un topón como aprendiz no me dolerá tanto como si fuera uno lujoso".

Historia de Naya Fácil

Luego la influencer se mostró desde la automotora, bromeando con el vehículo que elegiría llevarse a su casa. "¿Cuál me llevo, cuál me llevo?", señaló a la cámara, mientras lucía diferentes modelos de todas las marcas.

La también cantante, en otro de los videos cuando ya le habían entregado su auto, que escogió en color blanco, mostró cómo lo "bautizó" con una botella de espumante, la cual abrió de forma explosiva. Parte del líquido lo roció sobre el techo de "el facilín", y luego dio un sorbo.

Cuando ya andaba sobre él, la Naya Fácil desató las risas entre sus seguidores, ya que de acuerdo a sus propios registros, le sacaron un parte.

"Chiquillos, me sacaron un parte. Mi primer parte eeeh", escribió en la foto la joven, en donde se puede ver a una patrulla de Carabineros estacionada frente a su carro.

Historia de Naya Fácil

Si bien Naya no aclaró si fue real o no la multa de tránsito, en los registros se puede ver que por ahora no se encuentra manejando el vehículo. Un amigo se encarga de trasladarla.

