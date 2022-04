¿Volvieron a estar juntos? Así respondió Pamela Díaz a los rumores de reconciliación con Jean Philippe Cretton

20 abr. 2022 - 09:00 hrs.

Conmocionados quedaron los fanáticos de Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton, luego que a comienzos de marzo de este 2022 confirmaran el fin de su relación, a poco más de un año que confirmaran públicamente que estaban juntos.

Si bien nunca confirmaron las razones del quiebre, los dos aseguraron que las cosas entre ellos se encontraban bien, sin peleas ni distanciamiento de por medio.

¿Reconciliación?

Hace algunos días comenzó a circular en varias cuentas de Instagram un video en donde los dos aparecen tomados de la mano, junto a sus hijos, paseando en Kidzania.

Lo anterior hizo pensar a muchos que estaban reconciliados, ya que incluso se vieron abrazos en los clips que se dieron a conocer en redes sociales.

Pamela Díaz, que por estos días participa de un programa de Canal 13, respondió a los trascendidos que aseguran que volvió con Cretton, luego de ver un video en donde el periodista le mando un video apoyándola.

"Tenemos muy buena onda", fue el escueto comentario que dijo Díaz, quien además agregó que "a Jean Philippe le cuesta esto, así que le mando un beso a la distancia. Sabe que nos queremos mucho y siempre nos vamos a apoyar".

Por su parte, Jean Philippe Cretton, en una entrevista con Duplos, aseveró que su actual relación con Pamela está "en proceso, puntos suspensivos. Y que ahí la vida se encargue de hacer lo que tiene que hacer".

"Con Pame independiente a todas las cosas que nos han pasado, tenemos una relación que trasciende a la misma relación de pareja (...) Tengo una química con ella, una forma de comunicarnos, de reírnos, de apañarnos, de confiar el uno en el otro que trasciende incluso a la misma relación de pareja, así que siempre ha fluido", agregó.

Para finalizar cerró diciendo, "lo entretenido de la vida es ser laxo y tener flexibilidad, que las cosas pueden cambiar y se pueden mejorar. No me gusta mucho la gente que vive pensando que las cosas son así y no se cambian".

