Jean Philippe Cretton reconoce quiebre con Pamela Díaz: Hace unas semanas se había ido a vivir cerca de ella

Se acabó el romance. Tras días de rumores, Jean Philippe Cretton reconoció que su relación con Pamela Díaz llegó a su fin.

En conversación con Radio ADN, mientras animaba un evento corporativo, el periodista reconoció lo que hace semanas se venía diciendo en redes sociales, luego que los dos dejaran algunas señales que llevaban a la conclusión de que el romance terminó.

"Triste"

De entrada, Cretton indicó que toda la exposición que ha tenido su quiebre con Pamela, "me da un poco de nervios, porque estos siempre son procesos que de alguna manera son difíciles de por sí, y cuando se suma todo un tema mediático se vuelven más complejos".

"Es difícil la verdad, es un escenario que para mí tampoco es cómodo, porque no me ha tocado lidiar con esto antes en mi carrera. Cuando iniciamos la relación con la Pame siempre supimos que esto iba a ser mediático tanto para lo bueno como lo malo, y se entiende también de esa manera", agregó.

Hace algunas semanas, Jean Philippe se había cambiado de casa, directamente a Chicureo, convirtiéndose en vecino de Pamela Díaz. La mudanza la realizó cuando todo andaba bien entre ellos, aunque es enfático en recalcar que no es un problema el estar distanciado de ella y vivir al mismo tiempo tan cerca.

"No pasa nada. No por ser vecinos te estás viendo todo el rato. Hay gente que vive en el mismo edificio y no se ve nunca", indicó.

Tras ser consultado sobre por qué se dejaron de seguir en Instagram hace algunos días y su opinión sobre que un programa de farándula asegurara su rompimiento, no quiso responder por respeto a quien fuera su pareja durante más de dos años.

"A mí me pasa que yo trato de vivir la vida como no le hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran. Y me pasa que prefiero no hablar del tema, porque si yo leyera algo de la Pame hablando, como que me generaría algo. Entonces prefiero no hacerlo por respeto a ella", sumó.

Por último, a modo de cierre, le preguntaron sobre su actual situación sentimental en este momento. Al respecto contestó que "triste. Esa es la respuesta".

