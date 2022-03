"Quedó la cag...": Claudia Conserva revela que casi incendió la casa del "Pollo" Valdivia en Tunquén

La conductora de televisión Claudia Conserva reveló que, hace algunos años, estuvo a punto de quemar la casa que su marido, el periodista Juan Carlos "Pollo" Valdivia, tiene en Tunquén, en la región de Valparaíso.

Su revelación la hizo en el programa "MILF", sorprendiendo a sus compañeras del espacio, quienes oyeron atentamente su historia.

Incendió la casa del "Pollo" Valdivia

Claudia comentó que se encontraba junto al "Pollo" y unos amigos de ellos, en la casa que Valdivia construyó en Tunquén en el tiempo que estuvieron separados.

"La chimenea como que no calentaba mucho, y el Pollo dice que va a ir a comprar. Estaba con otros amigos, y empezamos a decir que no calentaba esta cuestión", recordó, y con los presentes no encontraron una mejor solución que llenar de leña el fogón.

"Empezamos a echar mucha leña al fuego, y seguimos conversando", agregó, y no le tomaron mayor importancia a la chimenea.

Afortunadamente, uno de sus amigos comenzó a oler el humo y alertó a todos sobre el incendio que estaba provocándose en el segundo piso de la casa. "Estaba todo en llamas", rememoró.

Para mala suerte de ellos, Tunquén se encontraba en esos momentos con crisis hídrica, por lo que "no había agua para apagar el siniestro, abríamos la llave y era un hilo de agua, quedó la cag...", agregó.

Finalmente, lograron controlar el fuego tirándole toallas, mantas y frazadas sobre las llamas, hasta que finalmente se extinguió por completo.

"Lo más loco es que llega el Pollo, yo llorando, y él dice ‘no importa, se repara’, súper operado de los nervios", cerró, revelando el comprensivo gesto que tuvo su marido con ella ante el accidente que pudo haber sido mucho más grave.

