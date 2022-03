"¿Por qué cuando uno está en nada, nadie quiere nada?": Marcianeke comparte intrigante mensaje en su Instagram

Hace un año la vida de Marcianeke cambió rotundamente, pasando de ser un cantante de música urbana de Talca, a ser reconocido a nivel nacional.

El joven de apenas 19 años vio cómo en cosa de meses su popularidad aumentó de forma exponencial, logrando concretar eventos a lo largo y ancho de todo Chile.

Su éxito es innegable, no obstante, en cuanto a lo personal, se ha quejado en ocasiones que ha carecido de apoyo de amigos y familiares cuando lo ha querido.

Sin ir más lejos, el miércoles 2 de marzo nuevamente subió un enigmático mensaje, en donde reclama por la compañía que no ha logrado tener.

"¿Por qué cuando uno está en nada, nadie quiere nada, y cuando uno está full ocupado todos quieren hacer todo?", escribió el cantante sobre una selfie de sí mismo.

Marcianeke y su salud mental

En una entrevista que dio en enero a CHV Noticias, el joven confesó que la música para él significó aliviar sus problemas de salud mental sufridos en la adolescencia.

"Antes cantaba, pero para pasar el rato. Después tuve depresión severa y cuando tenía problemas me hacía daño a mí mismo", indicó en dicha ocasión.

"Después, de a poquito, tenía un amigo que grababa y me iba a buscar a la casa cuando estaba mal, y ahí me ponía a grabar y de a poquito refugiándome. Como pasaba mal, pasaba haciendo música", contó.

En esta misma línea, en octubre de 2021, a La Tercera comentó que durante años "no tenía mucha autoestima, no me agradaba mi personalidad. En mi familia teníamos todo, pero yo sentía que no tenía nada".

