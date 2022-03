"Su melodía es pegote, pero el contenido está pésimo": Manager de Paloma Mami descarta canción con Marcianeke

Una colaboración musical entre Paloma Mami y Marcianeke para muchos de sus fanáticos es un sueño, porque significaría la reunión de dos de los artistas chilenos más exitosos del último tiempo. Sin embargo, el anhelo estaría lejos de concretarse.

Al menos eso se desprende de las palabras que dijo la manager de Paloma, Lorena Astorga, en su cuenta de Instagram, luego que fans de la intérprete de "Not Steady" le plantearan la posibilidad de hacer una canción con el cantante de Talca.

¿Colaborar con Marcianeke?

Resulta que uno de los seguidores de la mujer le preguntó: "¿Ves a Paloma colaborando con un artista urbano chileno? ¿Marcianeke, por ejemplo?".

Tras leer lo anterior, Lorena respondió con todo a través de un largo mensaje: "Paloma con Marcianeke, rotundamente no. No tanto por el estilo, porque él pega, es innegable, pero el contenido de su letra, el mensaje que entrega es diametralmente opuesto al de Paloma".

Ahondó en este punto diciendo: "(Paloma) ha dicho en varias entrevistas que no hará alusión a la droga ni sexo explícito, y menos delincuencia".

"Mi opinión personal es no (...) Su melodía es pegote, me gusta, pero el contenido está pésimo, normalizar droga, delincuencia y todo lo que hace mal a una sociedad no hace nada de bien a esta misma", agregó.

Sobre con quién sí colaboraría Paloma Mami, Lorena aseguró que a futuro "la vería quizás con Denise Rosenthal", sumando un emoji de una cara con corazones y un corazón rojo.

