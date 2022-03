"He sido muy feliz en este canal": Priscilla Vargas deja Mega tras 20 años con una emotiva despedida

Este martes 1 de marzo los televidentes de Meganoticias quedaron sorprendidos, ya que al final del noticiero de la tarde, se comunicó que Priscilla Vargas deja Mega tras 20 años trabajando en el canal.

La periodista fue sorprendida al cierre de la emisión de las noticias, con un clip que resumió sus dos décadas de carrera en el canal, en el cual comenzó siendo productora periodística y en el que terminó convirtiéndose en la conductora de dos de sus ediciones diarias de noticieros.

Quien partió encabezando los mensajes de despedida fue la meteoróloga del espacio, Michelle Adam, quien visiblemente emocionada tomó la palabra en representación del equipo.

"Comienzas un proyecto nuevo, un desafío muy importante para ti, eres una persona increíble, cercana, sencilla, fácil de tratar, nos hicimos amigas en este tiempo que nos conocimos", comenzó diciendo Michelle, provocando el llanto de Priscilla.

"De verdad, que eres una persona increíble, eres muy importante, no sé como lo vamos a hacer ahora", se preguntó Adam, siendo interrumpida por la periodista internacional Marianne Schmidt, quien entró al estudio a decirle unas palabras.

"Nos vas a dejar, tú fuiste una de las pocas periodistas que me acogió cuando ingresé a este departamento de prensa (...) Tú has sido un sello, has sido destacada en nuestro canal", recalcó Schmidt.

Tras oírla atentamente, vino el turno de Priscilla, quien con la voz entrecortada expresó que "solo quiero decir que los quiero mucho, los adoro. Fue muy difícil la decisión. He sido muy feliz en este canal, me ha dado las herramientas para crecer profesionalmente, en lo personal y, sobre todo, me ha enseñado a aprovechar las oportunidades".

Luego se dirigió a los televidentes, agradeciendo "por dejarme despertarlos todos los días para amanecer con muchas familias y por creer en mi trabajo (...) Que estén muy bien y hasta siempre", fueron las últimas palabras que dijo, en medio de los aplausos de toda la sala de prensa.

