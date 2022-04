A Índigo la vistieron con ropita de la actriz: Así fue el parto de Evaluna al lado de su madre

15 abr. 2022 - 11:30 hrs.

La tribu ya creció y luego de que Camilo y Evaluna Montaner anunciaran la llegada de Índigo el pasado 9 de abril, se conocen algunos detalles de cómo fue el proceso de parto de la hija menor de Ricardo Montaner.

Desde que anunciaron el embarazo, la pareja y sus familiares se reservaron información sobre la llegada del nuevo miembro de la familia, como el sexo y la fecha de nacimiento, lo que mantuvo a la expectativa a los fans de los artistas.

Así fue el parto de Evaluna

En las primeras fotografías compartidas sobre el nacimiento de Índigo se puede ver al intérprete de “Ropa Cara” acompañando durante todo el proceso a su esposa. El parto se realizó de manera natural en una piscina con agua.

En las imágenes, aparece Camilo fundido en un abrazo con su esposa, mientras él la contiene en todo momento. “Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar”, escribió en la leyenda del post.

La joven pareja también estuvo acompañada de toda la familia. Días atrás, el cantante venezolano había afirmado que todos los miembros del “clan” habían suspendido sus compromisos para estar cerca de la pareja en este momento tan especial.

De hecho, Mau y Ricky, hermanos de Evaluna, habían viajado desde Europa para no perderse el momento.

La madre de Evaluna, Marlene Rodríguez, además de estar presente durante todo el embarazo, también habría sido una figura clave en el proceso de parto.

En una entrevista que concedió a la revista People en Español aseguró que se había certificado como doula, mujeres especializadas que acompañan en los trabajos de parto y las primeras etapas de los bebés.

"Me capacité como doula, tomé todo el curso, pero no lo hice para atender a Evaluna, porque realmente me da mucho nervio", dijo en aquel entonces.

Abuelos agradecidos

A través de sus cuentas en Instagram, los abuelos compartieron lo agradecidos que están y lo feliz que se sienten en estos momentos de su vida con la llegada de la pequeña niña.

Ricardo Montaner subió un video en el que agradeció todos los mensajes de amor enviados por los fanáticos. "Como se podrán imaginar esta casa, incluso nuestra respiración se llama Índigo, ya no es una canción ni un sueño, es una realidad", dijo emocionado.

El intérprete de “La cima del cielo” también compartió una fotografía de Evaluna cuando apenas era una niña. “La hija de Marlene, la mamá de Índigo”, escribió.

Mientras que Marlene compartió un escrito en el que se podía denotar lo feliz que estaba de estrenarse como abuela y además reveló que la primera ropita de Índigo fue una que usó Evaluna.

Todo sobre Camilo Echeverry Evaluna Montaner

Todo sobre Famosos