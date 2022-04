Tonka Tomicic reveló con quién le gustaría animar el Festival de Viña del Mar

11 abr. 2022 - 23:40 hrs.

La animadora y modelo Tonka Tomicic dio a conocer con quién le gustaría animar el Festival de la Canción de Viña del Mar, el cual se lleva a cabo cada verano en la Quinta Vergara en dicha ciudad.

En un LIVE de Instagram junto a Francisco Saavedra, fue consultada por el animador si le gustaría animar el reconocido festival latinoamericano, a lo cual respondió que sí, pero que ya todo estaba zanjado y acordado por los canales que lo transmitirán.

"Es una hermosa oportunidad"

Sobre este tema, Saavedra le preguntó si volvería a animar el festival de Viña, pero que todo dependía con quién le tocase compartir ante el "Monstruo"

Ante ello, respondió que “depende del animador y compañero. Siempre es una hermosa oportunidad” pararse frente al escenario de la Quinta Vergara.

Asimismo, apeló a la posibilidad de realizarlo junto a Francisco Saavedra: “Imagínate que nos tocara a los dos juntos, la pasaríamos super bien”.

Cabe recordar que ambos rostros ya compartieron escenario en el Festival de Las Condes del año 2019, llevado a cabo en la comuna del mismo nombre.

"No tengo ansiedad de Viña"

La organización del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar confirmó el pasado 25 de marzo que María Luisa Godoy y Martín Cárcamo volverán a ser los animadores del evento.

Respecto a los dos confirmados, afirmó estar “feliz por ellos y me parece que es una dupla afiatada y que lleva tiempo. Me parece súper bien. No tengo ansiedad de Viña”.

¿En qué fecha se hará el Festival?

La Municipalidad de Viña del Mar indicó que, tras dos años de ausencia debido a la pandemia de coronavirus, en el año 2023 se realizará la 62° versión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

De acuerdo a lo informado por la alcaldesa Macarena Ripamonti, la próxima edición tendrá lugar entre el domingo 19 y el viernes 24 de febrero de 2023.

