"Le creo": Tonka Tomicic rompe el silencio para defender su inocencia y la de Parived en caso de joyas y relojes robados

11 abr. 2022 - 21:49 hrs.

Tonka Tomicic, esposa de Marco Antonio López Spagui, también conocido como Parived, rompió el silencio respecto al caso que involucra a su marido con el caso del supuesto contrabando de relojes y joyas robadas, asegurando que él actuó "de manera correcta".

En un LIVE de Instagram junto a Francisco Saavedra, la animadora entregó su postura respecto a la polémica que envuelve a su marido y que, incluso, la han apuntado a ella como cómplice.

"Le creo"

Sobre la investigación por contrabando de joyas robadas y su vínculo con conocidos prestamistas que concierne a "Parived", apeló a que hubo gente que "ha mentido" y que "no me voy a detener hasta que todas las personas que han hablado mal de mí, se hagan responsable de lo que dijeron".

"No he hecho nada reprochable. No he cometido delito alguno, no he hecho nada incorrecto. Tengo la consciencia tranquila, pero indirectamente me ha salpicado", sostuvo.

Con relación a la posible responsabilidad de Parived en esta investigación, Tonka aclaró: "Él me ha dicho que ha actuado de manera correcta y yo le creo, soy su mujer. La base de un matrimonio es la credibilidad. Por supuesto que ha sido difícil, cualquier pareja que haya tenido un problema familiar, sabe que es complejo. agrégale a esto que es televisado y que hay una cuota importante de mentiras".

Sobre lo mismo, agregó: "Tengo confianza en que el tiempo y la justicia van a hacer que se imponga la verdad. Hoy puede ser que mis palabras tengan poco valor, pero con el tiempo sé que tendré la razón".

"No hizo nada incorrecto"

Saavedra insistió en preguntar sobre lo que Tonka sintió cuando este reportaje salió a la luz. Tomicic reiteró en la presunta inocencia de su marido Marco Antonio y que ella no está involucrada en este caso.

"Con toda franqueza, está claro en que no hizo nada incorrecto. Está dispuesto a que lo llamen si la fiscalía lo requiere. Insisto en que yo no he hecho nada incorrecto. Estamos juntos, avanzando en un periodo de los más complicados que nos ha tocado vivir (como pareja)", remarcó ella.

Acusa bullying en su relación

Respecto a su relación, aseguró que como ha sido una relación pública de su parte, han sufrido "bullying" desde el comienzo de su relación, hace cerca de 20 años.

"Siempre hemos tenido una cuota de bullying importante. Primero, por la diferencia de edad, ha sido un tema, para mí no lo es, pero aquí todavía lo es. Otro punto, es una persona que ha velado por su vida privada y yo soy expuesta. También se especula con el tema económico, y que yo soy la que tiene trabajo y él no", aclarando que cada uno tiene su "actividad económica" y que "cada uno hace su aporte".

El caso

En agosto de 2021, Ciper Chile publicó una investigación en la cual se vincula a Marco Antonio López, conocido como Parived, esposo de la conductora de televisión Tonka Tomicic, con un caso de contrabando de joyas y relojes de lujo.

De acuerdo al citado medio, la Fiscalía Metropolitana Occidente está tras los pasos de varios funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que están relacionados con una red de contrabando que incluye a empresarios receptadores de accesorios de lujo robados en el extranjero.

La causa que lidera el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Pudahuel, Eduardo Baeza, indaga hasta ahora los delitos de contrabando, lavado de activos y receptación, es decir, personas que compran mercancía robada.

Precisamente dentro del delito de receptación es que se está investigando a Parived, ya que los antecedentes de Fiscalía indican que este habría adquirido tres relojes de la marca Rolex, los que en el comercio están avaluados en un precio que parte en los $4,5 millones y que puede llegar a $70 millones.