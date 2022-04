¿Te molesta el ruido que hace la gente al comer? Este es el trastorno que te podría afectar

11 abr. 2022 - 21:00 hrs.

Misofonía es el nombre del trastorno que explica la rabia o desagrado extremo que te pueden generar ciertos sonidos, como el que se hace al masticar, el de los labios chasqueando, lápices clickeando. Debido a que estos hacen "hervir la sangre", puede producir el aislamiento y el deseo de alejarse de quienes lo tienen.

Se desconoce el origen del trastorno, pero los expertos entienden que corresponde a una reacción tanto física como mental, según explican en el sitio WebMD. Este aún no es descrito por el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-V) por lo que no se reconoce oficialmente como trastorno.

A pesar del desconocimiento a su alrededor, no significa que esta no exista. "Está presente en más población de la que se estima", explicó a Cuídate Plus la psicóloga Bárbara Lucendo, quién agregó que esta puede empeorar con el tiempo.

¿Cómo puedo saber si la tengo?

Si es que ante ciertos ruidos tienes una fuerte respuesta negativa, puede que tengas misofonía. Según el sitio Healthline, se ha descrito que quienes tienen el trastorno dicen sentir:

Irritación, molestia o asco.

Rabia, enojo, sentimientos de agresión o incluso sentir el deseo de física o verbalmente arremeterlos.

Nerviosismo o incomodidad.

Sensación de ansiedad o pánico.

Sensación de presión o como si tuvieras el pecho apretado.

Aumento en las palpitaciones, temperatura o presión sanguínea.

Estas son reacciones extremas, que en el minuto serán fáciles de reconocer y frecuentemente se presentan en las etapas de adolescencia o pre adolescencia.

En el caso de que creas que tienes misofonía, debes saber que no existe una cura, per se. Por el momento, el tratamiento consiste en aprender herramientas que les permita manejar los sentimientos que los ruidos les provocan.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

