Walker Scobell se queda con el papel principal de la esperada serie "Percy Jackson and the Olympians"

11 abr. 2022 - 21:30 hrs.

Walker Scobell (13 años), actor canadiense que se hizo mundialmente famoso por su participación en The Adam Project (Netflix), obtuvo el papel principal de la serie Percy Jackson and the Olympians, una adaptación de las novelas más vendidas del autor Rick Riordan y que emitirá Disney+.

La noticia fue entregada por el propio Riordan, productor ejecutivo de la serie, quien escribió en su sitio web: "Walker Scobell es un joven increíblemente talentoso que nos dejó boquiabiertos con sus cintas de audición para el papel de Percy".

"Muchos de ustedes descubrieron recientemente lo genial que es Walker cuando vieron su película The Adam Project , en la que Walker iluminó la pantalla como una versión más joven del personaje de Ryan Reynolds. Tuvimos la suerte de hacer una audición a Walker meses antes de que saliera esa película, pero la cinta solo confirmó lo que ya sabíamos sobre su talento".

"Era obvio para mí y para el resto del equipo que Walker tenía la combinación perfecta de sincronización cómica, dulzura, rebeldía, sarcasmo y heroísmo para encarnar a nuestro héroe Percy Jackson", comentó.

Percy Jackson and the Olympians es una serie de Disney+ y trata de un niño de 12 años (Scobell) que descubre que es un semidiós, por lo que tendrá que asimilar sus nuevos poderes sobrenaturales cuando el dios del trueno, Zeus, lo acusa de robar su rayo maestro. Percy debe viajar por América para encontrarlo y restaurar el orden en el Olimpo.

Las grabaciones de la serie de Disney está programada para comenzar en el verano del hemisferio norte.