La hija de Lucero sorprende con el cabello rubio y la cantante dedica emotivo mensaje: "Qué alegría que ames tanto algo"

Lucero Mijares apunta a convertirse en una artista polifacética. Al igual que sus padres Lucero y Manuel Mijares, la joven ya demostró su calidad vocal y ahora incursiona en el teatro donde deslumbró con el cabello rubio y lacio.

Luego de varias apariciones cantando a dúo con sus padres, el talento de la chica, de 17 años, le hace brillar con luz propia y es una sensación en las redes sociales.

La joven es la hija menor de la famosa cantante Lucero en común con el no menos conocido intérprete Mijares. El primogénito José Manuel también heredó el talento de sus padres, aunque en este aspecto prefiere llevar una vida más privada.

Lucero Mijares exhibe una cabellera lacio y rubia

Lucero Mijares, quien se caracteriza por su frondosa cabellera castaña llena de rizos, compartió varias imágenes en su cuenta de Instagram donde esta vez aparece luciendo el cabello amarillo y liso en su primera experiencia teatral.

“Gracias a toda la gente que hace teatro porque me han introducido a un mundo que amo, que me inspira, me llena de magia y me hace tan feliz! ¡Qué nunca muera el teatro! Los amo”, escribió la joven en su cuenta oficial.

La cantante y ahora actriz también se mostró con una peluca roja, en la serie de fotografías donde aparece muy animada, feliz y sonriendo. Lucero participa en la obra la “Jaula de las locas”, según reseñó People en Español.

“Naciste para esto”

Lucero Mijares recibió cientos de mensajes de los internautas admirando su talento, una que no pudo contenerse fue su madre. “Un mundo de arte y magia... qué alegría me da que ames tanto algo, que siendo tan joven tengas esa pasión que te lleva a perseguir y lograr tus sueños”, escribió orgullosa a su hija.

“No cabe duda, naciste para esto”, comentó otra usuaria de la plataforma digital. “Que apoyes tanto al teatro es lo más hermoso! Decretando verte en un escenario prontito”, agregó otra en la serie de imágenes que acumuló miles de “likes”.

