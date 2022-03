"Nunca lo había visto hacer eso": Madre de Will Smith reacciona a la bofetada de su hijo a Chris Rock

La madre de Will Smith, Caroline Bright, se refirió a la bofetada que su hijo le propinó al comediante Chris Rock el pasado domingo, en la ceremonia de los Premios Oscar 2022.

El comentado hecho se produjo luego de que Rock realizara una broma a Jada Pinkett Smith, esposa del actor, y quien decidió raparse debido a la alopecia que padece.

Rock comparó el pelo corto de Jada Pinkett Smith con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 "G.I. Jane". En un comienzo, Smith acogió de buena manera el chiste, pero luego se paró para golpear a Rock.

"Nunca lo había visto hacer eso"

En entrevista con WPVI, la madre del actor admitió que se impactó con la reacción que tuvo su hijo tras la broma de Chris Rock.

"Es una persona muy equilibrada, sociable", comenzó diciendo Caroline para describir a su hijo.

Respecto a lo sucedido el domingo, "esta es la primera vez que lo veo desatarse. La primera vez en su vida... Nunca lo había visto hacer eso", confesó su progenitora.

"Me equivoqué... estoy avergonzado"

En tanto, durante la tarde del lunes, el actor Will Smith usó sus redes sociales para ofrecerle disculpas al comediante Chris Rock.

"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable", comenzó señalando Will Smith en su cuenta de Instagram.

"Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", afirmó el actor ganador del Oscar por su papel en "King Richard"



"También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard", explicó.

