"Deja el nombre de mi esposa fuera de tu boca": Chris Rock fue golpeado por Will Smith en los Premios Oscar 2022

En la edición 94 de los Premios Oscar 2022, la cual no podía estar exenta de polémicas, tuvo otro momento para el recuerdo. Esto vino de la mano, literalmente, de Will Smith: el actor abofeteó al comediante Chris Rock cuando en el escenario este se refirió a su esposa.

El humorista lanzó una broma sobre la esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith, sobre el look que esta lleva, quien hace bastante ha optado por el pelo rapado.

Chris Rock comparó a la esposa del actor con la protagonista de G.I. Jane, lo que desató la "furia" de Smith. Por supuesto, no dudó en salir a defenderla.

Fue ante esto que Will Smith se levantó de su asiento, se subió al escenario y fue al encuentro de Rock, quien lo abofeteó delante de todo el público y la televisión. Una vez volvió a su lugar, le gritó: "Deja el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca".

