¿Cuál fue la broma de Chris Rock sobre Jada Pinkett que desató la furia de Will Smith?

Será el momento que todos recordarán durante años. El golpe que le propinó Will Smith al comediante Chris Rock pasará rápidamente a los libros de historia de la ceremonia de los Premios Oscar, ya que generó millones de comentarios en todo el mundo, con posiciones encontradas sobre lo realizado por el actor que finalmente se quedó con la estatuilla.

Todo comenzó cuando el humorista lanzó una broma sobre la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith, la que inicialmente fue bien acogida por él, pero todo cambió en un par de segundos.

Al presentar el premio al mejor documental con una breve rutina de comedia, Rock hizo una broma comparando el cabello corto de Jada Pinkett Smith con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 "G.I. Jane".

Fue ante esto que Will Smith se levantó de su asiento, se subió al escenario del teatro Dolby y fue al encuentro de Rock, quien lo abofeteó delante de todo el público y la televisión. Esto, motivado probablemente porque el cabello de Jada no es corto por decisión propia, sino que padece de alopecia.

Una vez volvió a su lugar, le gritó: "Deja el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca". Esto obligó a productores a silenciar el audio por unos segundos durante la transmisión.

Revisa el momento aquí:



No clue what this was with Chris Rock and Will Smith.... pic.twitter.com/upNVUPxOL3