"Espero que la Academia me vuelva a invitar": lo que dijo Will Smith tras golpear a Chris Rock

Tras ganar el premio al Mejor Actor en los Oscar 2022, Will Smith se disculpó, aunque de manera indirecta, por el episodio que sin dudas opacó la edición número 94 de la Academia, donde golpeó al presentador de la noche, el comediante Chris Rock luego que hiciera un chiste sobre su esposa, Jada Pinkett Smith

Aunque sin mencionarlo, Smith, quien ganó la estatuilla por su rol en “Rey Richard”, se refirió al momento resaltando que actuó como “una defensa para su familia y esposa”.

“Mi vocación es amar a la gente y proteger a la gente. Sé que para hacer lo que hacemos tienes que aguantar abuso y en este negocio tienes que soportar faltas de respeto, tienes que sonreír y fingir que todo está bien”.

Añadió: “Quiero disculparme con la Academia. Quiero disculparme con todos mis compañeros nominados. Este es un momento hermoso y no estoy llorando por ganar un premio. No se trata de ganar un premio para mí. Se trata de poder iluminar a todas las personas. Tim y Trevor y Zack y Saniyya y Demi y Aunjanue y todo el elenco y el equipo de 'Rey Richard’, Venus y Serena, toda la familia Williams. El arte imita la vida. Parezco el padre loco, tal como dijeron sobre Richard Williams”.

Cerró comentando que "la vida hace que imites a tus personajes, ahora soy el padre loco y el amor te hace hacer cosas locas. Gracias por este honor, por este momento y gracias a nombre de Richard y toda la familia Williams, espero que la Academia me vuelva a invitar”.

Al presentar el premio al mejor documental con una breve rutina de comedia, Rock hizo una broma comparando el cabello corto de Jada Pinkett Smith con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 "G.I. Jane".

Fue ante esto que Will Smith se levantó de su asiento, se subió al escenario del teatro Dolby y fue al encuentro de Rock, quien lo abofeteó delante de todo el público y la televisión.

Una vez volvió a su lugar, le gritó: "Deja el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca". Esto obligó a productores a silenciar el audio por unos segundos durante la transmisión.

