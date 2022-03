"Me están extorsionando": Periodista Matías Vera denuncia que lo amenazan con difundir videos íntimos suyos

El periodista Matías Vera confesó que está siendo extorsionado por personas que tienen videos suyos con contenido sexual explícito.

Hace algunos meses, el comunicador fue víctima del robo de su teléfono y ahora, según relató a través de un video de Instagram, lo están amenazando con difundir videos y fotos íntimas que tenía en su celular.

"Me están extorsionando"

"Quiero compartir con ustedes algo que estoy viviendo hace 4 o 5 horas: me están extorsionando", comenzó diciendo Vera en el video publicado la tarde del domingo.

El periodista de Canal 13 explicó que hace algún tiempo fue víctima del robo de su teléfono y lo bloqueó. Sin embargo, consiguieron desbloquear el dispositivo y acceder a sus fotografías y contactos.

"Estas personas o esta persona consiguió desbloquearlo y acceder a toda la información que tenía en ese dispositivo, que por cierto es muy delicada", explicó, para luego relatar de qué se trataba.

"No se trata de contenido erótico, no se trata de fotos sexonas, se trata derechamente de material sexual mío, fotos y videos, en los que claramente me veo yo teniendo relaciones sexuales", contó Vera.

Matías también reveló que, cerca de las 2 de la tarde del domingo, le escribieron para pedirle $300 mil a cambio de borrar el material y no difundirlo.

"Me amenazaron con crear un Instagram con este contenido, con mandárselo a todos mis contactos, pensé que era broma, hasta que le llegó material a mi mamá por WhatsApp, dos videos míos", relató el integrante del programa "Aquí Somos Todos".

"Me parece súper injusto"

Ante la eventual circulación del material por redes sociales, con la voz entrecortada, el periodista señaló que "me da mucha vergüenza, me duele un poquito, siento que es injusto, porque creo que yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo y con mi teléfono".

"Me parece súper injusto, me parece muy mala onda, me parece muy gratuito, esto es algo que pasa y, a lo mejor, hoy soy consciente con que pasa, y conozco personas que le ha ocurrido, pero nunca empaticé con el tema porque no me ocurrió", continuó.

"Quiero que sepan que me avergüenza, que no me gusta, pero no tengo poder de decisión al respecto porque ya alguien decidió hacerme daño y esa es su decisión. Que no pase más", concluyó.

Revisa la publicación de Matías Vera

Todo sobre Famosos chilenos