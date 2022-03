"Ha sido una noche hermosa": Así celebró Will Smith tras ganar su primer Oscar y abofetear a Chris Rock

El actor Will Smith fue uno de los principales protagonistas de la edición número 94 de los Premios Oscar 2022, luego de propinarle un golpe al comediante Chris Rock.

Smith le dio una bofetada al humorista, después que este le realizara una broma a Jada Pinkett Smith, esposa del actor, debido a que está rapada por la alopecia que padece.

Además, en esta versión de los premios, Smith recibió su primer Oscar en la categoría de Mejor Actor Protagónico por su papel en "King Richard", donde interpretó a Richard Williams, padre de las tenistas Venus y Serena Williams; y tras obtener el galardón, para festejar Smith acudió a la fiesta de Vanity Fair junto a su familia.

El actor llegó hasta la celebración junto a su esposa Jada y sus hijos Willow, Trey y Jaden; además de unos amigos.

En el evento, se pudo ver al también cantante bailando sus propios éxitos mientras levantaba su estatuilla y era felicitado por los asistentes en el lugar.

Pese al momento que se vivió en la ceremonia debido a la bofetada que su esposo le propinó a Rock, mientras festejaban, Jada Pinkett Smith señaló a The Hollywood Reporter que "ha sido una noche hermosa".

Según consigna el citado medio, Will Smith no parecía molesto durante la celebración, pese al tenso momento que vivió con Chris Rock.

Will Smith holding court at the Vanity Fair party, dancing to his hits pic.twitter.com/PtX7tnsNKS