"Y así es como lo hacemos": Jaden Smith defiende a su padre luego de golpear a Chris Rock en los Premios Oscar

Jaden Smith, el hijo de Will Smith, no tardó en reaccionar luego de que su padre protagonizara un inédito momento en la 94ª edición de los Premios Oscar 2022, donde abofeteó al comediante Chris Rock en el escenario.

Will Smith no sólo figuró en la noche más importante para la industria cinematográfica por ganarse el premio al Mejor Actor por su interpretación en la película "King Richard", sino también por el incómodo momento que se hizo viral en las redes sociales.

El protagonista de la recordada serie “El príncipe del rap” reaccionó a una “broma” que hizo el humorista acerca de la alopecia que sufre la esposa del actor, Jada Pinkett Smith, que la llevó a raparse por completo la cabeza el año pasado.

Todo sobre Will Smith

Jaden Smith apoya a su padre tras pelea con Chris Rock

Jaden, el hijo mayor de Will Smith, de 23 años, no guardó silencio y, a través de su cuenta en Twitter, le dio todo el apoyo a su papá con un breve mensaje.

“Y así es como lo hacemos”, escribió Jaden Smith en un primer tuit, en clara referencia al momento que protagonizó su padre y que fue repudiado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos en un comunicado.

And That’s How We Do It — Jaden (@jaden) March 28, 2022

Jaden también se mostró emocionado luego de que su papá diera el discurso tras alzarse con la estatuilla como Mejor Actor. “El discurso de mi papá me hizo llorar”, escribió en otro mensaje, que luego borró tras la ola de reacciones que recibió.

A la hora de recoger su premio, Will Smith pidió perdón por la bofetada que dejó atónitos a todos los presentes. "El amor te hace cometer locuras. Quiero pedir disculpas a la Academia. Quiero disculparme con todos mis compañeros nominados", dijo.

El origen de la reacción de Will Smith

Aunque Will Smith pareció apenado por su reacción, la espinosa relación que tiene Chris Rock con la familia Smith viene desde hace muchos años atrás.

Según el portal NBC, en la gala de los Oscar del año 2016, cuando varios actores afrodescendientes, como Will y Jada, boicotearon los premios por la falta de diversidad en las nominaciones, Chris Rock también se burló de la esposa del actor.

“¿No está ella (Jada) en un programa de televisión? Jada boicoteando los Oscar es como yo boicoteando las bragas de Rihanna. No estaba invitada. Su marido no fue nominado. Lo entiendo. Te vuelves loco. No es justo que Will estuviera tan bien y no consiguiera una nominación. ¡Tampoco es justo que Will cobrara 20 millones de dólares por participar en 'Wild Wild West'!”, dijo en aquel momento.

Let’s not forget Chris Rock’s opening monologue from the 2016 Oscars where he shades Will Smith and Jada Pinkett Smith. #Oscars pic.twitter.com/DkUPHXVDyE — Chris Witherspoon (@WitherspoonC) March 28, 2022

Todo sobre Famosos