"Gracias por mantener la compostura": Las reacciones de los fans de Chris Rock tras ser golpeado por Will Smith

La edición número 94 de los Premios Oscar 2022 estuvo marcada por un momento que no será fácil de olvidar: el golpe que le propinó Will Smith al comediante Chris Rock.

El humorista le realizó una broma a Jada Pinkett Smith, esposa del actor, a causa del look que lleva, ya que optó por raparse debido a la alopecia que padece.

Rock comparó el pelo corto de Jada Pinkett Smith con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 "G.I. Jane". En un comienzo Smith acogió de buena manera el chiste, pero luego se paró para darle una bofetada a Rock.

"Will Smith me acaba de dar una bofetada", fue lo primero que dijo Rock al recibir el golpe y luego agregó que "esta fue la mejor noche en la historia de la televisión", para continuar anunciando al ganador de Mejor Película Documental.

El hecho, que sin lugar a dudas pasará a la historia de los Oscar, generó una serie de reacciones de parte de los seguidores de Rock, quienes destacaron el actuar que tuvo el comediante al recibir la bofetada y se fueron con todo contra Smith.

A segundos de lo ocurrido, los seguidores de Chris Rock no dudaron en ir al perfil de Instagram del comediante para dejarle diversos mensajes de apoyo, elogiando la buena reacción que tuvo.

"¡Lo manejaste como un campeón!", "gracias por ir en alto y mantener la compostura. Apoyo para ti", "eres una leyenda", "eres un verdadero profesional" y "creo que estuviste genial esta noche y que la gente debería aprender a reírse de las bromas"; fueron algunos de los comentarios.

"Me siento mal por lo que pasó en los Oscar. Will no debió haberte hecho eso. Te envío amor", "siento que hayas tenido que pasar por eso. Te amamos" y "qué manera de mantener la calma y demostrar clase Chris Rock", también escribieron los fans.

Otros de los seguidores del comediante fueron directamente en contra de Smith e incluso le recomendaron a Rock demandar al actor.

"Will Smith no tiene derecho a tocarte, aunque esté molesto por la broma", "lo que pasó en los Oscar es imperdonable. Will Smith debería ser arrestado de inmediato (...) defiéndete Chris, yo estoy contigo" y "por favor, demande a @willsmith, su comportamiento fue espantoso"; son otros de los mensajes que recibió.

