"Frena la división de bienes": Esta es la importancia de Máximo Bolocco en la repartición de herencia de Carlos Menem

Hace algunos días se conoció que Máximo Menem Bolocco y Carlos Nair, ambos hijos de Carlos Menem, quedarían fuera de la herencia del expresidente de Argentina, ya que todas las propiedades del exmandatario pertenecerían a su hija Zulema.

Antonella Menem, nieta del Carlos Saúl Menem, detalló los conflictos que han surgido sobre los bienes de su abuelo y explicó la importancia que tiene Máximo en la repartición de la herencia.

La importancia de Máximo

A más de un año de la muerte de Carlos Menem, Antonella detalló lo relevante de que Máximo Menem Bolocco, hijo del exmandatario con la otrora Miss Universo Cecilia Bolocco, se presente para repartir la herencia.

"Falta que se presente Máximo ahora, porque es uno de los herederos. Yo tengo entendido que él no quiere nada y se entiende" indicó Antonella a "Contigo en la mañana".

"Él ha sufrido muchísimo y es entendible que no quiera estar cerca de la familia, pero si Máximo no se presenta, frena lo que es la división de bienes, porque él como hijo tiene que presentarse”, agregó.

En caso de que el joven no desee recibir la herencia de Menem, "tiene que presentar como una renuncia o que diga que quiere donar su parte, pero estamos esperando que él se presente, así se puede hacer la división de bienes", explicó Antonella.

"Zulemita siempre hizo lo que quiso"

En la entrevista, Antonella detalló que parte de las irregularidades que existen en torno al patrimonio de Carlos Menen tienen relación con su tía Zulema.

"El conflicto fue siempre el mismo, lamentablemente mi tía Zulemita siempre hizo lo que quiso con los bienes de mi papá, de mi abuelo, yo lo digo por experiencia propia", detalló.

ATON. Zulemita, Carlos Menem y Carlos Nair.

"A mi abuelo lo veía cada varios años y una de las principales personas que me prohibía acercarme a él fue ella. He tenido amenazas de muerte. La última vez que lo vi fue en el 2009 y cuando ella me amenazó de muerte nunca más lo pude ver", concluyó la nieta del expresidente.

