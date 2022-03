Video muestra la reacción que tuvo Chris Rock tras ser golpeado por Will Smith en los Premios Oscar

La bofetada que le dio Will Smith al comediante Chris Rock, es uno de los momentos que marcará por años la edición número 94 de los Premios Oscar 2022.

El golpe ocurrió luego que el humorista le hiciera una broma a Jada Pinkett Smith, esposa del actor, quien optó por raparse debido a la alopecia que padece. Rock comparó a Jada con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 "G.I. Jane".

Todo sobre Premios Oscar

"Will Smith me acaba de dar una bofetada", fue lo primero que dijo Rock al recibir el golpe, y luego agregó que "esta fue la mejor noche en la historia de la televisión", para continuar anunciando al ganador de la categoría Mejor Película Documental.

Sin embargo, eso no quedó ahí, ya que momentos después del hecho comenzó a circular un video que evidencia cómo reaccionó el comediante luego de recibir el golpe.

El registro es del momento en el que Chris Rock baja del escenario junto al equipo realizador de "Summer of Soul", la producción que se quedó con la estatuilla a Mejor Documental.

En el video se puede ver el rostro de desagrado de Rock y realiza un gesto negativo con la cara, para luego sacudir la cabeza.

Watch Chris’ reaction afterwards. Sure looks real pic.twitter.com/HGpMhcT03o