¿Will Smith puede ir preso por golpear a Chris Rock? La Policía de Los Ángeles y la Academia se pronuncian

El mundo fue testigo, la noche de este domingo 27 de marzo, de un episodio que, en un principio, todos creían era una broma o que formaba parte del guión de los premios Oscar 2022.

Will Smith se subió al escenario y golpeó al humorista Chris Rock, justo después de que este hiciera una broma sobre el cabello rapado de su esposa Jada Pinkett Smith.

No, no se trató de una dramatización. Tanto aquella escena como la molestia del popular "Príncipe del Rap" eran reales. En fracciones de segundo el momento se viralizó y pasó a formar parte de la historia de la ceremonia. “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca”, es la frase que inmortalizó lo ocurrido.

El altercado entre Will Smith y Chris Rock quedará sólo como uno de los episodios más virales de la televisión. El incidente no pasará al plano legal, pues la Policía de los Ángeles informó que no actuará si no existe una denuncia formal.

Las declaraciones del cuerpo de seguridad fueron reseñadas por Variety. El departamento policial asegura que el comediante Chris Rock se negó a presentar una denuncia formal contra el famoso actor y que, por tanto, no pueden proceder.

“Las entidades de investigación de LAPD están al tanto de un incidente entre dos personas durante el programa de los Premios de la Academia", dice el comunicado del departamento de seguridad.

"El incidente involucró a un individuo abofeteando a otro. El individuo involucrado se ha negado a presentar un informe policial. Si la parte involucrada desea un informe policial en una fecha posterior, LAPD estará disponible para completar un informe de investigación”, explica en el texto.

La Academía también se pronunció tras lo ocurrido. En un breve mensaje publicado en su cuenta oficial en Twitter, aseguraron que rechazan la violencia, aunque en el texto no se refieren de manera directa al episodio protagonizado por Smith y Rock.

“La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma. Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo”, señala el texto.

