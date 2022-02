Will Smith y Jada Pinkett Smith: La pareja sorprende vistiendo combinados en alfombra roja de los Premios SAG

El domingo 27 de febrero se realizó en Santa Mónica, California, la ceremonia de los Premios SAG 2022 del Sindicato de Actores, evento que comenzó con una alfombra roja por la que caminaron las más importantes estrellas de Hollywood, entre ellas el matrimonio Smith.

Los actores Will Smith y Jada Pinkett Smith se llevaron toda la atención de los paparazzis, que quedaron sorprendidos de ver a la pareja unida en este valioso momento para el intérprete, que fue nominado por una de sus más recientes películas.

Pareja combinada

Una de las cosas que más llamó la atención fue que la pareja llegó vestida con la misma paleta de colores, lo que generó un "match" entre ellos.

Cuando les tocó el turno de ser entrevistados por Laverne Cox, ambos admitieron que no se tomaron mucho tiempo para vestirse.

"Es vintage", mencionó Jada sobre su traje azul marino confeccionado por Gareth Pugh, admitiendo que eran prendas parte de su clóset.

Will, por su parte, comentó que "lo mío es que me ducho y me pongo lo que hay en la cama", para después explicar que el vestuario fue seleccionado por su estilista.

No más enredos

Durante su paso por la alfombra roja, Cox aprovechó la oportunidad de preguntarle a Jada sobre en qué punto se encontraba su relación con su marido, esto debido al romance extramatrimonial que Pinkett había tenido con August Alsina.

"Gracias por todos los años de alegría que nos han traído, gracias, no podemos esperar por más 'Red Table Talk' y más enredos", apuntó Laverne. Ante esto la pareja se lo tomó con humor y Jada riéndose dijo: "No más de eso".

Will Smith ganador del SAG

En esta edición de los Premios SAG 2022, Will Smith estaba nominado en la categoría de Mejor Actor en un Papel Principal por su rol en la película "King Richard". Al final de la noche el actor se fue victorioso con su premio y el reconocimiento del público por su papel en este filme.

