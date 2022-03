"Últimamente tengo un antojo de cosas dulces": Así responde la hija de Luis Miguel a los rumores de embarazo

Michelle Salas, la hija del "Sol de México", Luis Miguel, heredó no solo la belleza de su padre, sino también el tino para enfrentarse con los medios de comunicación cuando reseñan algo sobre su vida.

Esta vez el debate se centró en un supuesto embarazo de la modelo. Los rumores surgieron luego de que ella dijera a sus seguidores que tenía extraños antojos.

“¡Uno tiene que andar aclarando!”: El mensaje de la hija de Luis Miguel

La joven modelo y blogger de moda usó sus historias de Instagram para aclarar que no está embarazada. Contó en una serie de videos cuál fue el origen de los rumores.

La chica explicó que tenía antojos extraños. A ella no le gusta el dulce y desde hace algún tiempo le da por consumir alimentos azucarados, algo que le despertó inquietudes.

“Últimamente tengo un antojo de cosas dulces que no están entendiendo, o más bien yo no lo entiendo, porque yo nunca he sido como de cosas dulces, pero... y no, ¡no estoy embarazada!, porque siempre que digo: ‘Bueno, ahora se me antoja’, (dicen) ‘ay, seguro estás embarazada amiga’ y no”, reportó la revista Quién.

La bloguera aclaró que sus antojos no son por embarazo. Se mostró disgustada por verse siempre en este tipo de situaciones.

Más adelante sacó a relucir una información errada en la que un medio la reseñaba como la ex de Luis Miguel, cuando en realidad es su hija mayor.

“Uno tiene que andar aclarando, porque luego con las noticias que sacan... ¡Ay, no!, de verdad, me da mucha risa, pero se los digo porque, imagínense, un error de redacción, y en una noticia importante, puede ser un gran problema porque la gente lee eso e inmediatamente cuando tú lo lees como que lo estás absorbiendo”, reflexionó.

La joven remató el mensaje con un consejo para sus seguidores: “Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee”, escribió la hija del "Sol".

Hasta su entorno le pregunta

La primogénita de Luis Miguel aseguró que es tal la desinformación que circula sobre ella que incluso sus amigos en algún momento creen lo que sale a la luz pública.

“Además yo si tengo el típico mensaje de ‘¿sí es cierto que en verdad eres?’ y yo ‘¿cómo?’, como que tampoco hay el criterio para decir, o sea, no, se sorprenderían de las cosas que me llegan”, manifestó.

