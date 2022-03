Policías detienen a hijo de famosos actores mexicanos: El joven grabó un video de lo ocurrido y lo compartió

Un video en el que quedó registrada la detención del hijo de famosos actores mexicanos se viralizó en internet. El propio joven grabó el momento en que era aprehendido por los policías y lo compartió en las redes sociales.

El protagonista del incidente es Eduardo Capetillo Junior, hijo de los famosos actores de telenovelas mexicanas, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, este último conocido por su papel protagónico en "Marimar".

¿Por qué lo detuvieron?

El hecho ocurrió en la Avenida Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. De acuerdo con la versión policial, Eduardo Capetillo Junior iba a exceso de velocidad en su motocicleta y, además, invadió el carril del metrobús.

Al momento en que se practica la detención, el joven tomó su celular y comenzó a grabar lo que ocurrió.

“Estoy aquí en Reforma, antes del Ángel y me están parando unos oficiales de manera ilegal. No se han identificado ni con su nombre completo, ni con su número de oficial. Estas motos no nos pueden parar, estas motos no son tránsito”, argumentó el chico de 27 años.

De acuerdo con información reseñada por El Universal, el hijo de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán intentó darse a la fuga cuando los policías le dieron la voz de alto y solicitó la presencia de representantes de tránsito en el lugar.

También señaló que fueron los uniformados los que provocaron que invadiera un carril que no le correspondía cuando violentamente le cerraron el paso.

“Pero usted no me puede parar, usted no es tránsito. Si usted no es tránsito, usted no me puede parar. Me están asaltando, ustedes no pueden hacer esto”, expresó al tiempo que le pedía a un oficial que no tocara su motocicleta.

El video termina sin que se pueda determinar a qué acuerdo llegó el hijo de la famosa pareja de actores mexicanos con los oficiales que practicaron su detención.

Eduardo Capetillo Junior es el mayor de los cinco hijos que tuvo la pareja de actores, conocidos por sus participaciones en novelas de finales de los 80 y los años 90.

