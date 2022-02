La exesposa de William Levy explota en Instagram: "Solo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado"

La polémica separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez sigue estando en la mira para todos sus fans y la prensa rosa y, ante los rumores que se han tejido en torno a la ruptura, fue la propia actriz quien rompió el silencio por primera vez.

Hace un mes, el protagonista de “Café con aroma de mujer” dejó claro el difícil momento por el que atravesaba después de 19 años de matrimonio y dos hijos: Christopher, de 15 años, y Kailey, de 11.

"Hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar", escribió en Instagram en un texto que luego borró.

Después de esto, el actor ha mantenido completa discreción respecto a las razones por las que supuestamente se están separando. Sin embargo, algunos han rumoreado que el detonante fue una supuesta infidelidad de él con la española Alicia Sanz, de 33 años. Algo que él negó de manera contundente.

Exesposa de William Levy lo defiende

Ante estos señalamientos, la exesposa de William Levy compartió un texto a través de su cuenta de Instagram y pidió al público que se detengan las críticas, insinuaciones y suposiciones sobre su familia.

“No es una situación fácil el estar expuesto y estar escuchando diferentes versiones y siendo un punto de ataque... solo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado... nuestra verdad cómo pareja y ahí se va quedar... con nosotros”, escribió la actriz junto a una fotografía en la que aparece toda su familia.

Elizabeth salió en defensa de Levy y además agradeció lo bien que se ha comportado como padre: “Hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre. Siempre le voy a agradecer que me apoyó y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos".

"No hay culpable en esta situación. No me alegro de que ataques a su persona... no lo agradezco. Él es el padre de mis hijos, el hombre más importante, el que ve por nuestro bienestar todos los días”, reiteró.

El actor de "Café con aroma de mujer" reaparece

La publicación de la actriz coincidió también con un mensaje que el protagonista de la serie que triunfa en Netflix compartió en sus historias de Instagram, en el que rechazó a las personas que actúan malintencionadamente contra otros.

“Recuerda que todo lo que deseas a alguien más. Dios te lo multiplicará de vuelta. Tú decides qué quieres que llegue a la puerta de tu casa porque en esta vida todo se paga”, dijo.

Aunque no señaló a quién iba dirigido su comentario, sus seguidores creen que es una clara referencia a las críticas y cuestionamientos que ha recibido tras anunciar su divorcio.

