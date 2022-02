"Estoy usando pañales": Laura Londoño de "Café con aroma de mujer" habla sobre las secuelas tras dar a luz a su hija

Laura Londoño está disfrutando de su maternidad y asumiendo los cambios que eso conlleva. La protagonista de “Café con aroma de mujer” posó dando pecho a su pequeña y reveló secretos sobre cómo vive las secuelas del parto.

La actriz colombiana que da vida a “Gaviota” en la novela que está disponible Netflix, anunció el pasado 17 de febrero el nacimiento de su segunda hija Mikaela.

Londoño está casada con el cineasta Santiago Mora, con quien tiene una relación de más de nueve años y una primera hija de nombre Laura.

Así vive Laura Londoño su postparto

Laura Londoño está mostrando sin filtros la nueva etapa de su vida y a seis días de haber dado a luz, compartió una fotografía amamantando a su hija, a través de su cuenta de Instagram.

La actriz, de 34 años, posó sin maquillaje y con el cabello mojado, mientras sostiene entre sus brazos a su bebé. "Las partes de mi cuerpo son: 2 brazos, 2 piernas, 1 perro y 1 bebé. Cargan conmigo para todas partes", escribió en el post.

Londoño también aprovechó la red social para visibilizar las secuelas que ha tenido tras el nacimiento de su hija y reveló que está usando pañales.

“Y de repente la definición de sexy cambia, ahora resulta que sólo con una ducha caliente me siento lista para conquistar el mundo, aunque Santi me ayude a subir el pañal... ah sí estoy usando pañales”, dijo la protagonista de “Café con aroma de mujer”.

Laura también reveló que no siempre se imaginó siendo mamá. A través de sus historias de Instagram compartió una imagen en la que escribió: “Y yo que dizque no me quería casar y que no quería tener hijos”.

“Eres una mujer real”

Los fanáticos de la actriz colombiana aplaudieron la valentía de Londoño al mostrarse tal cual es y lejos de los estereotipos.

“Má sexy y divina imposible”, “divina”; “sexy mamá”; “qué hermosa etapa”; “eres una mujer real, eso se llama puerperio”; “la maternidad muestra nuestra feminidad a flor de piel, de igual forma tu siempre te ves regia”, fueron algunos de los mensajes dejados en el post.

Todo sobre Famosos