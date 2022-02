El sorprendente cumpleaños de la hija de Laura Pausini a lo "Titanic": Disfrazada de Rose y con un pastel del barco

Cuando la imaginación es el límite, las celebridades no escatiman para complacer a sus hijos. Y Laura Pausini no dejó un detalle al aire, al planear la celebración del noveno cumpleaños de su pequeña Paola, quien festejó en grande con una divertida fiesta bajo la temática de su película preferida: “Titanic”.

Ser madre se convirtió en uno de los grandes anhelos de la cantante italiana. Y aunque no fue fácil concebir de forma natural, después de muchos años y dificultades, la vida le sonrió con su única hija, nacida de su relación con el músico Paolo Carta.

Y ahora, la niña es su mejor bendición y compañera, pues no hay nada que la artista haga en lo que no esté presente su primogénita.

Una mágica fiesta a lo “Titanic” para la hija de Laura Pausini

La hija de Laura Pausini deja ver lo grande que ya está en un nuevo cumpleaños. Y encantada por lo que descubrió en el filme dirigido por James Cameron, su mamá la complació en su día al organizar su fiesta con todos los detalles de la película más taquillera de todos los tiempos, “Titanic”.

La intérprete compartió en su cuenta de Instagram la alegría que vivió su pequeña Paola con un festejo ambientado en la cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.

Y como casi nada faltó, la cumpleañera lució igual de hermosa que la protagonista de la historia, Rose. Con un vestido negro de encaje de época, al que le añadió el collar en forma de corazón azul, se vio feliz. Los accesorios no podían faltar, un par de guantes de seda blanca y tiara de pluma blanca en su cabeza realzaron el look.

El pastel de dos pisos fue otro de los detalles que sorprendió, al ordenar un gran barco inclinado enmarcado en olas del mar, que recordó el transatlántico hundido en su primer viaje a Nueva York.

La inspiración incluyó todo el decorado perfecto para simular el interior de la embarcación, con paredes de madera, cuadros, libros y las invitaciones como los pasajes del barco con la foto de Paola. Y hasta una foto de Rose en un mini caballete, sorprendió por los detalles en los que Pausini pensó para recrear la velada.

Laura Pausini reflejó todo el amor por su hija en unas emotivas líneas que dejó en la publicación. “Es increíble que han pasado ya nueve años desde que estás aquí con nosotros, Paola... Cada noche me duermo con la esperanza de que no me pidas que me vaya a dormir a tu cuarto, ya que cada mañana me levanto feliz porque todavía estás en la cama con nosotros”, escribió.

Explicó cómo nació la idea de la temática de la celebración. “Paola descubrió la canción 'Eyes Blue' y escuchó la palabra 'Titanic'. Me preguntó qué era y le expliqué que es una película... como es una niña curiosa, quería verla... por eso quería tener su fiesta de cumpleaños dedicada a su nueva película favorita”, dijo.

La cumpleañera sorprendió a todos al brindar un recital de piano, demostrando que heredó la misma pasión por la música que tienen sus famosos padres.

Feliz por su festejo, Paola se vio en el video presumiendo su outfit, con el que vivió su noche al mejor estilo del glamour que rodeó a la romántica historia de la pantalla grande.

Todo sobre Famosos