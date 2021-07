Laura Pausini sorprende a sus fans y anuncia que actuará en una película de su propia vida

La consagrada artista italiana Laura Pausini explora una nueva faceta en su carrera artística. La cantante debutará como actriz en una película que narra su propia vida, en una idea original de su autoría.

El proyecto ya comenzó a rodarse, está escrito y dirigido por el conocido director italiano Ivan Cotroneo, según reveló la revista Variety. La producción está a cargo de Amazon Studios y su estreno está previsto para el 2022 a través de Amazon Prime Video.

Con 47 años, más de 70 millones de discos vendidos a nivel mundial, nominada al Oscar y ganadora de un Globo de Oro en la categoría “Mejor canción original'' por su tema “Io sì” del largometraje “The Life Ahead”, casada y con una hija, Laura Pausini no para.

Laura Pausini confirma grabación

“Vuelvo con vosotros. ¡Y esta vez creo que he conseguido daros una verdadera sorpresa! Sí, como ha anunciado Variety esta mañana, os confirmo que estoy grabando mi primera película para Amazon Prime Video”, escribió Laura Pausini emocionada en su cuenta de Instagram.

La estrella musical contó que no fue fácil para ella mantenerlo en secreto y reveló que lleva trabajando en el proyecto desde febrero del año pasado. “Quienes me conocéis sabéis lo difícil que ha sido no contar nada hasta ahora”, añadió.

En un comunicado difundido por el diario El Espectador, Pausini se mostró también muy entusiasmada. “Llevaba tiempo recibiendo ofertas para proyectos cinematográficos, pero no encontraba nada que fuera lo suficientemente especial como para dedicarle mi tiempo y energía”, comentó.

Una idea innovadora

La ganadora de múltiples premios Grammy mencionó que no sentía urgencia por contar su historia y que buscaba un guión innovador, pero reveló que encontró una buena oferta y gente entusiasta dispuesta a llevar a cabo la filmación.

“Me di cuenta de que había una historia que nunca había contado que era importante para mí y que ahora quería compartir. Me hace feliz el entusiasmo con el que han apoyado mi idea artística”, agregó.

