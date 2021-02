Laura Pausini desbordó de alegría al enterarse de su nominación a los premios Globos de Oro 2021 en la categoría “Mejor Canción Original”. La intérprete italiana compite con el tema "Io Si" (Yo Sí), de la película “The Life Ahead” protagonizada por Sofia Loren.

“Estoy muy feliz y agradecida por este nuevo reconocimiento a mi música”, se escucha decir en varios idiomas a la intérprete italiana en un vídeo colgado en su cuenta de Instagram. Al final de la grabación se puede ver también a la cantante gritar con mucha emoción.

“¡Chicos, qué golpe hoy! Me estoy recuperando ahora (...) gracias de nuevo por la nominación a los Globos de Oro 2021. ¡Qué shock! ¡Todavía no lo he comprendido por completo! Déjame orientarme. Gracias de nuevo por la nominación a los Globos de Oro 2021”, añade en la leyenda de la publicación Pausini.

Primera vez para Laura Pausini

“Conseguir una nominación a los Globos de Oro por primera vez en mi carrera y en una categoría tan importante es un sentimiento indescriptible para mí, y una vez más, es un honor poder representar a Italia alrededor del mundo”, comentó en un comunicado de prensa difundido por la casa disquera Warner Music.

"Cada reconocimiento que 'Io Si' recibe es un gran honor para mí; estoy muy emocionada. Recuerdo la primera vez que escuché la canción. Sentí una conexión inmediata con las notas, sentí un fuerte vínculo y supe que algo extraordinario estaba sucediendo”, añadió Laura Pausini.

La canción fue escrita por los laureados compositores, como Diane Warren, Niccolo Agliardi y la propia Pausini, quien en su poderosa interpretación habla sobre la tolerancia y la aceptación de la diversidad, detalla parte del comunicado.

La intérprete de “Víveme” ha obtenido diversos reconocimientos en la industria musical a lo largo de su exitosa carrera musical, en la que destaca por ser compositora y productora de fama internacional. Entre los premios cuenta un Grammy, cuatro Latin Grammy y el más reciente, un Hollywood Music in Media Awards por la canción “Io Si”.

