Así es el esposo de Laura Pausini: El guitarrista que conquistó su corazón hace 16 años

A los 47 años, Laura Pausini se encuentra en la cúspide de su carrera tras su nominación a los premios Oscar y su premio Globo de Oro por el tema “Io sí”. Pero el éxito profesional no lo es todo, la artista también goza del amor de dos grandes personas en su vida: su hija Paola y su compañero, Paolo Carta.

Luego de varios fracasos amorosos, la cantante italiana definitivamente se reencontró con el amor, hace 16 años, cuando conoció a Paolo. A pesar de no estar casados, formaron una familia feliz y muy estable.

La intérprete ganó fama internacional por su desconsolada historia de amor que inmortalizó en la canción “La Soledad”, el tema describe su primera desilusión amorosa, que ahora quedó en el pasado.

Laura Pausini conquistada por un guitarrista

En 2015, después de un concierto en París conoció a Paolo Carta, un guitarrista y productor musical, con quien surgió al instante una chispa especial. Sin embargo, como ella diría en una entrevista, que publicó Vanity Fair, intentó resistirse a tener una relación con él.

Para ella, que el músico fuera un hombre divorciado y padre iba contra sus convicciones. Paolo estaba separado de Rebecca Galli y tiene tres hijos: Jader, Jacopo y Joseph, que entonces tenían 12, 11 y 3 años.

“Estaba fuera de mis convicciones. Tardé mucho en aceptar este amor, pero era demasiado fuerte. Nunca pensé en sustituir a la madre de sus hijos y no quería que nuestra historia hiciera daño a los niños”, comentó Pausini.

Una relación lejos de los escándalos

Desde entonces, Paolo y Laura Pausini lograron consolidar una relación firme, alejada de los escándalos y los rumores que definen normalmente a los romances del espectáculo.

En sus redes sociales, la pareja no tiene problemas en profesar amor mutuo. La cantante asegura que el músico, que ahora forma parte de su banda, no tiene problemas con la fama que la rodea y que él prefiere mantener una vida más discreta.

“A Paolo no le interesa ser famoso ni entrar en competencia conmigo. Acepta que yo sea libre para decidir sobre cosas con las que él puede no estar de acuerdo. Me quiere y ya está”, confesó en la entrevista.

A pesar de que el esposo de Laura Pausini le lleva 10 años de diferencia, esto no es un impedimento para consolidarse como pareja.

“Cuando en mis canciones deseo que os enamoreis... deseo que seáis como nosotros que, después de 16 años, nos queremos como el primer día. Feliz San Valentín”, escribió la cantante en Instagram el 14 de febrero de 2021.

Para completar la alegría, el 8 de febrero de 2013, llegó la única hija que tienen en común, Paola, quien conquista a los seguidores de la cantante con su gracia y belleza.

