Camilo publica un video besando a sus mascotas y lo critican: "¡Qué asco!"

La ternura y la pasión de Camilo no tiene límites. Así como demuestra su amor en las redes sociales a su amada esposa Evaluna, igualmente lo sabe expresar hacia los animales, y así quedó plasmado en unas tiernas fotos y video que compartió en Instagram en las que aparece junto a sus mascotas.

El cantante colombiano se encuentra en España promocionando su gira “En mis manos tour”. Desde que está en el país, el artista ha compartido diversos momentos con sus admiradores; desde las preparaciones antes de montarse en la tarima hasta los paisajes y monumentos históricos de la capital madrileña.

Además de sus presentaciones en las diferentes ciudades, el artista también aprovechó su tiempo libre para descansar y disfrutar de las paradisíacas playas de la ciudad de Cádiz.

La tierna foto de Camilo con sus mascotas

El intérprete de “Vida de rico” se dio una escapada al mar en compañía de su pareja y sus mascotas. “Cádiz!! Te veo y te amo!!”, escribió el yerno de Ricardo Montaner en las instantáneas.

En las gráficas aparece recostado sobre un mueble, con el mar turquesa de fondo, mientras abraza con ternura a los dos perros.

El artista también incluyó un gracioso video donde se ve cantando, jugando y besando a sus mascotas. Haciendo gala de su buen humor, le dio varias palmadas a los cachorros simulando que eran unos tambores, los acarició y besó de forma amigable, mientras se escuchaba de fondo la risa cómplice de su esposa.

Mira el video de Camilo con sus perros

Camilo también aparece acompañado del músico español Dani Martín, con quien compartió tarima en el “Concert Music Sancti Petri” de Chiclana, según difundió en un artículo el Diario de Cádiz.

No es la primera vez que Camilo muestra afecto hacia los animales. En una ocasión, se encontró con un perro callejero en México y no dudó en tocarlo, y también compartió con el can juguetón de su amigo, Rauw Alejandro.

Aunque es una conducta común en el cantante, muchos seguidores no vieron con agrado que besara a los cachorros en la boca. “Me dio cosa ver la lengua del perro en la boca”; “¡Qué asco!”; “Se me vino a la mente cuando besa a Evaluna”, opinaron algunos. Sin embargo, otros se derritieron de ternura ante el gesto.

