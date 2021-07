Natti Natasha sorprende al regresar a la música con nuevo look: Ahora tiene el cabello verde

Natti Natasha está de vuelta. Aunque la maternidad es su sueño cumplido, la cantante dominicana no para y desde ya sorprendió a sus millones de seguidores al mostrarse con un nuevo look: un cabello con tonalidad verde.

A solo dos meses del nacimiento de su primogénita, Vida Isabelle, la cantante de 34 años ya se encuentra activa en sus redes sociales para seguir regalando sus éxitos, en el género de la música urbana que la hizo ser una de las reguetoneras favoritas del público.

Siempre mostrando su gusto y creatividad en la moda, posó con un cambio de imagen que deja ver su belleza y su estilizada figura, que recobró de forma increíble a pocas semanas del parto de su hija.

El nuevo tono de cabello de Natti Natasha

Completamente combinada lució la cantante en su sesión para promocionar que está de regreso en la música. La intérprete de “Las Nenas” eligió una melena verde neón con sus raíces en negro y un outfit en cuero de cocodrilo, compuesto por un abrigo en el mismo tono de su cabello y un top negro.

“Mi cara cuando me preguntan, ¿cómo se escribe? A- Philliecito B- Phillisito C- Phillicito. ¿Quién me dice cuál es la correcta? Es para una amiga que tiene dudas #imback”, escribió la cantante para promocionar su nuevo tema.

Se trata de una canción en colaboración con dos grandes puertorriqueños del género urbano, Nio García y Brray, titulada “Philliecito”, y que lanzará este miércoles 21 de julio. Desde ya, la dominicana encendió las redes de la mano de su novio y propietario de Pina Récords, Raphy Pina, quien también se desempeña como su mánager en su carrera artística.

Hasta la cantante Anitta reaccionó a su nuevo look, de mechones en color menta, del cual no se conoce si es un teñido o una peluca. “Amiga me encantó este pelo”, mencionó la artista brasileña al halagar a Natti por su apariencia.

Sus fans respondieron a la interrogante de la artista y a la vez celebraron con entusiasmo que la “dura entre las duras” esté de regreso, siempre hermosa: “La queen”; “Hermosa como siempre, que Dios te bendiga, princesa”; “No sé, pero te ves hermosa”; “Natti, Natti is back”; “Queen back”; “Qué bien te queda”.

En las escenas del clip promocional se aprecia a Natti Natasha con su cabello verde vistiendo una chaqueta acolchada y vistosos accesorios, con un ajustado top de cuello alto; mientras sus compañeros cantan el nuevo sencillo que pronto todos conocerán y bailaran, en la cita pautada para las 4:20 de la tarde, como se aprecia en su última publicación de Instagram.

Todo sobre Natti Natasha

Todo sobre Famosos