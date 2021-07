Miguel Bosé es criticado por lucir "desorientado" en evento público: Los memes inundan las redes

Miguel Bosé sigue siendo parte de la polémica con su controvertida posición en torno al Covid-19 y su negativa contra la vacunación, criterios que no dudó en proclamar en sus redes sociales, donde afirmó, sin fundamentos, que todo es un plan, pues nos “quieren matar”.

El cantante español siempre explosivo y con un carácter irreverente, reapareció fuera de México, donde reside en la actualidad junto a sus dos hijos, y se le vio en España en un evento público en el que lució “errático y perdido” en sus movimientos.

La pérdida de su voz ha sido la primera señal de que algo no anda bien en el artista de 65 años, quien en una reciente entrevista con su amigo Jordi Évole, fue protagonista de unas contundentes confesiones sobre su vida pasada y actual.

Años llenos de excesos y problemas personales que convulsionaron su existencia, como el rompimiento con su pareja de 20 años, Nacho Palau, y la muerte de su madre, Lucía Bosé, dejan huella en la humanidad del cantante. Y así lo confirman los hechos, al aparecer en un acto negacionista convocado por la “Dolça Revolució” en Balaguer, en la provincia de Cataluña en España.

Antes de tomar el micrófono, el cantante se vio al lado de Josep Pamiés, defensor a ultranza de la pseudoterapia, quien sostiene que el coronavirus se “puede curar con la ingesta de productos tóxicos”, citó el portal mexicano Uno Tv, al destacar el tan comentado comportamiento del intérprete.

En el video se observa que Bosé hasta “habla solo, señalando al cielo”, y tocándose el cabello en reiteradas veces de manera nerviosa, mientras Pamiés desarrolla su discurso.

Más allá de ofrecer su ya conocida opinión sobre la enfermedad del coronavirus, Bosé llamó la atención por sus extraños gestos erráticos, lleno de nerviosismo y la intranquilidad que mostró al tomar su turno para hablar en el evento.

Según el diario español El Periódico, la intervención del intérprete de “Corazón bandido” fue eco de comentarios en programas de televisión, titulares de prensa y redes sociales, y se habló del momento en que Miguel en su desorientación pierde el equilibrio al levantarse para buscar agua.

En otro momento se observa cómo se nota “confundido” intentando quitarle el micrófono a otra participante que está interviniendo en la reunión.

En la plataforma Twitter, los cibernautas no dejaron pasar el raro comportamiento de Miguel Bosé y las críticas y memes se volcaron en contra del cantante. Su físico tampoco pasó inadvertido, cuando fue criticado por su evidente sobrepeso.

Animó a los seguidores de esta tendencia a “seguir en esta lucha, una lucha entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal”. También dijo que los niños no deben ser vacunados. “Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres. Los niños no se tocan”, aseguró de forma tajante.

Miguel Bosé está digievolucionando a una especie que me inquieta, me atormenta y me perturba 🤔#MiguelBose pic.twitter.com/BZhAEGIO9v