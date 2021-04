Después de un buen tiempo alejado de las cámaras y hasta de las redes sociales, el cantante español Miguel Bosé reaparecerá el próximo 11 de abril en el programa 'Lo de Évole', del medio La Sexta, para contar un poco de lo que ha sido su vida estos últimos meses.

Como parte de las promoción de la entrevista, la cual fue dividida en dos partes, desde el canal español adelantaron que el artista no solo dará detalles de su vida personal, también conversará sobre su postura con respecto a la pandemia y la muerte de su madre.

Su voz

Sin embargo, uno de los temas más notables es su situación actual de salud, muy específicamente, en lo que respecta a su voz.

Bosé se sinceró durante el programa y reconoció los problemas que ha tenido últimamente al cantar, o simplemente al hablar; hecho que le genera gran preocupación, pues es su medio para expresarse.

"(Mi voz) va y viene. No podía hablar. Ahora puedo", comentó el artista, de acuerdo a un adelanto de La Sexta.

Sus adicciones

Además de comentar el problema que tiene con su voz, el compositor también le confesó a Jordi Évole, conductor del programa, que su vida ha estado marcada por unas cuantas adicciones.

"He tenido años salvajes, drogas, sexo a lo bestia... y un buen día me desperté y dije: 'Se acabó'. He dejado todo hace siete años (...) Con la edad me he vuelto más lúcido".

Cabe señalar que el pasado 3 de abril, el cantante español cumplió 65 años de edad, y lo celebró eliminando todas las imágenes de su cuenta de Instagram y agregando solo cinco fotografías.

La muerte de su madre

Por otra parte, el actor habló sobre un tema sensible y muy personal: la muerte de su madre.

"Mi madre no se murió de Covid. Y eso tiene que parar ya", sentenció el intérprete durante la entrevista.

El próximo domingo no hay programa. Necesitamos descansar para la que se viene: Miguel y Bosé.



El 11 de abril, en @LaSextatv pic.twitter.com/dttcn4Qxs9 — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 28, 2021

