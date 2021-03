Si bien Laura Pausini celebra hoy una nominación a los Premios Oscar 2021 por su canción “Yo Sí” de la película “La Vida por Delante”, sus momentos artísticos no han sido siempre tan felices.

La celebridad, de 46 años, confesó recientemente que le cuesta mucho perdonar y una muestra de ello es la reacción que tuvo en contra de la que fue su anterior disquera en Italia, y que hace dos años le hizo un gran desaire.

La intérprete de “Amores Extraños” recordó que cuando fue nominada a los Grammy Latinos le negaron el financiamiento del viaje para la premiación en Las Vegas, según reveló en una entrevista a La Vanguardia.

La reacción de Laura Pausini

“Llamé a mi compañía y me dijeron: ‘Con la edad que tienes y la música que funciona ahora, creemos que no ganarás. No vamos a pagar el viaje”, contó Laura Pausini.

Sin embargo, y aunque le costó lágrimas el desplante, gracias al ánimo de su padre y algunos parientes se embarcó en un viaje familiar a Nevada, donde no solo vacacionó, sino que recibió el galardón. De ahí en adelante, más nunca habló con el sello disquero.

Pero ahora, tras obtener un premio Globo de Oro, la firma musical volvió a aparecer y la cantante se desquitó por la humillación sufrida aquel día. “Ahora me han mandado flores por el Globo de Oro y se las he devuelto...”, reveló.

Le pidieron que adelgazara

La cantautora no sólo contó cómo su antiguo sello discográfico se perdió de una estrella musical nominada al mayor premio del cine. También admitió que en un momento de su vida se sintió con sobrepeso y que tuvo un novio que le decía que estaba “muy gorda”.

“En una ocasión la discográfica me pidió que adelgazara... En los años 90 el canon de belleza era andrógino, minimalista, muy diferente a mí. Y en cambio ahora todas se ponen un culo gigante, como las Kardashian”, aseveró.

Laura Pausini está casada con el músico Paolo Carta (56), con quien procreó a su hija Paola, de ocho años. En la actualidad, la reconocida cantante espera con ansias los resultados de la gala de Premios Oscar para conocer en qué deparará su nominación como mejor canción original en la película de Netflix “La Vida por Delante”, protagonizada por Sofía Loren.