Hacer deporte tiene muchos beneficios para la salud. Sin embargo, hay que practicarlo con precaución porque, si no, uno puede sufrir un accidente. Prueba de lo anterior es lo que le ocurrió a la influencer Kel Calderón, que en medio de su trote habitual sufrió una estrepitosa caída.

La joven, quien hace años practica el running, subió a su cuenta de Instagram una serie de historias en las que expone imágenes de cómo quedaron algunas partes de su cuerpo por el incidente.

La caída de Kel Calderón

"No están cachando la sacada de chuc** que me pegué ayer", partió indicando en el primer registro, para luego pasar a mostrar fotos en primer plano de sus rodillas. "Hermosamente sexy", escribió a tono de broma.

Rodillas de Kel Calderón

Luego mostró su abdomen, que también quedó magullado por la caída. "Pensé 'filo, hace tanto calor que voy a correr en peto'... (Ojo que esta forma de herida es nueva, me había caído antes, pero nunca con herida en la guata incluida", apuntó, junto a un emoji de una cara llorando con una sonrisa.

Abdomen de Kel Calderón tras su caída

Tan severa fue la caída, que incluso sus zapatillas terminaron en algunas partes rotas. Aun así, siguió corriendo, logrando en media hora realizar 6 kilómetros con 30 metros.

Historias de Kel Calderón

Al llegar a la casa, totalmente herida, reveló que su asesora del hogar, Nancy Huenupe, le ofreció efectuarle curaciones a las que ella se negó.

"Nancy me dice 'tranquila, yo te limpio las heridas con algodón y un poquito de alcohol. Te va a arder un poquito, pero por un segundo no más'", reveló que le dijo su asesora, a lo que ella le respondió, "sobre mi cadáver me pones alcohol".

Rodillas de Kel Calderón

Por último, mostró una imagen de cómo quedó uno de sus glúteos por la caída. "La mujer más sexy que verán esta semana", cerró escribiendo.

Kel Calderón tras su caída

Todo sobre Kel Calderón

Todo sobre Famosos chilenos