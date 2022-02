"Llevo con él la mitad de mi vida": Daniella Chávez y la historia de amor con su marido Ariel Gutiérrez

La modelo Daniella Chávez se casó durante este fin de semana con su pareja desde hace más de 15 años, Ariel Gutiérrez, en una íntima ceremonia civil.

Muchos de sus fans quedaron sorprendidos, ya que desconocían que la chilena, conocida por ser una "conejita Playboy", tuviera una sólida relación hace tantos años.

Larga historia de amor

"A Ariel lo conozco desde que tenía 15 años, llevo con él la mitad de mi vida. Nos habíamos casado simbólicamente, en un viaje, como hace ocho años. Jamás pensamos que fuese necesario tener un papel para sellar nuestro amor y compromiso. Nos hemos sentido marido y mujer desde que estamos juntos", señaló a LUN.

Chávez develó que con Ariel se conocieron en un bar que permitía entrada a adolescentes. Él era uno de los encargados del local, y en cada visita que la modelo hacía, la fue conquistando hasta que comenzaron su romance.

Al poco tiempo, cuando tenía 16, Daniella se fue de la casa a vivir con Ariel y quedó embarazada de Isidora. "Nunca pensé en no ser madre (...) simplemente todo pasó muy temprano y eso ayudó a reforzar la relación. Para mí era importante porque ya tenía una familia y tenía el sueño de sacarlos adelante. Quizás si no hubiésemos sido papás tan chicos no estaríamos juntos", teorizó.

Matrimonio de Daniella Chávez

A medida que la modelo se comenzó a hacer conocida, a ganar seguidores en redes sociales, borró todas las imágenes que tenía con él y su hija. "La gente no sabía mucho de mi vida, alguna gente pensaba que tenía pareja. La gente por mi trabajo piensa que soy súper loca y es al contrario, soy súper tranquila", aseguró.

Ejemplificó lo anterior señalando que "salgo poco, y siempre que lo hago es con él y busco amigas con pareja para que salgamos con ellos. Pero él nunca se ve en las fotos, entonces piensan que ando con puras amigas".

El anonimato a Ariel le acomoda, ya que, de acuerdo a los dichos de la influencer, "puede andar tranquilo por la calle y los medios lo han respetado, pues siempre me ha acompañado. A mí me acomoda también, es mejor que sea así (...) tener privada nuestra relación ha sido el secreto para los años que llevamos juntos".

