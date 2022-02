La modelo chilena Daniella Chávez reveló, a través de un video, que contrajo matrimonio durante este fin de semana con quien es su pareja desde hace 16 años, Ariel Gutiérrez.

Chávez, quien hace unos años explotó en popularidad a nivel latinoamericano tras convertirse en una "conejita Playboy", es discreta acerca de su vida privada. En el clip que subió a su cuenta de Instagram, no muestra en ningún momento a su ahora esposo.

Lo anterior, porque en el registro aparece solamente ella en diferentes momentos del matrimonio, como la llegada al recinto en donde dio el "sí", el arribo a la fiesta y en detalles de la celebración, por mencionar algunas escenas.

El posteo se llenó de 'likes' y comentarios de parte de sus seguidores, quienes se "lamentaron" por el hecho de que Chávez haya "pisado el palito". "Una soltera menos", "perdí mi esperanza contigo", "no puede ser", "me hubiese gustado que fuera conmigo", "no lo puedo creer", son algunos de los cientos de mensajes que recibió la rubia.

Revisa la publicación

¿Quién es el esposo de Daniella Chávez?

El esposo de Daniella Chávez, Ariel Gutiérrez, mantiene en redes sociales un bajo perfil, y nunca se ha mostrado de forma abierta con la influencer.

Los dos se conocieron siendo adolescentes y llevan 16 años juntos. Él es quien se encarga de tomarle las fotos eróticas que sube Chávez a su cuenta de Instagram, y además gestiona las redes sociales de la maniquí.

Tiene un Instagram propio en donde sube sus trabajos relacionados con la fotografía, en el cual se pueden encontrar algunas fotos de Daniella en su feed.

La única vez que ella habló de su pareja fue en 2020 en un programa de Canal 13. Allí reveló que "nos hemos llevado demasiado bien" y que la única vez que terminaron fue al primer año de relación. Sin embargo, el nacimiento de la hija de ambas a los meses después "nos afiató mucho más. Somos cómplices (...) Me hace todas las fotos".

