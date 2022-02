"Pido que me traten con amor": Nathalie Vera revela cuáles son los apodos que recibe a diario

La actriz venezolana de "#PobreNovio", Nathalie Vera, reveló cuáles son los apodos que ha recibido a lo largo de su vida.

A través de un video que subió a su cuenta de Instagram, la revelación se enmarca en el trend o "reto" en que los usuarios deben señalar los sobrenombres que reciben de parte de otros, todo al ritmo de la canción "That's not my name" ("Ese no es mi nombre") del grupo The Ting Tings.

Los apodos de Nathalie Vera

Nathalie mostró varios de los apodos que ha recibido a lo largo de su vida. De entrada, señaló que algunos de sus fans la llaman "Génesis", por el nombre de su personaje en "#PobreNovio".

Luego, confesó que su madre la llama "Pedacito de vida", mientras que sus amigos le dicen "Coco". Otros le dicen "La venezolana", "Nath", "Coquito" y "Tahi", tal como le dice su hermana.

"Yo solo pido que me llamen con amor", señaló en la descripción del video, junto a un emoji de una cara llorando de risa y otro de un corazón blanco.

La publicación se llenó de comentarios de parte de sus más de cien mil seguidores, quienes señalaron cuáles son sus apodos favoritos para llamarle.

"Yo te digo baby", "Coconath", "bella"y "la niña de la tele que sale en #PobreNovio" son algunos de los mensajes que se pueden leer en el posteo.

Puedes ver a Nathalie Vera de lunes a jueves en "#PobreNovio" solo por las pantallas de Mega, a partir de las 20 horas, justo antes de Meganoticias Prime.

Revisa el video

