"Me gusta hacerme siempre mejorías": Nathalie Vera de #PobreNovio defiende sus intervenciones estéticas

Diversos comentarios generó Nathalie Vera, la actriz venezolana de #PobreNovio, tras revelar que esta semana se sometió a una intervención estética ambulatoria en su rostro.

La joven se rellenó los labios con ácido hialurónico y ocupó la misma sustancia para someterse a una rinomodelación y armonizar su cara. La particularidad de este compuesto, a diferencia del bótox, es que pasado unos meses el efecto desaparece.

Afortunadamente, a Nathalie le encantó el resultado. No obstante, algunos de sus seguidores la cuestionaron, realizándole comentarios relacionados con si existía la necesidad de efectuar esos pequeños procedimientos.

"Eres muy linda, no necesitas ningún retoque ni nada", "no era necesario, eres muy bella" y "estás bien así como eres" fueron algunos de los mensajes que le hicieron llegar.

Responde a cuestionamientos

A estos comentarios, Nathalie respondió con todo, aclarando que no tiene problemas de autoestima ni de imagen.

Mediante las historias señaló: "Sin ánimo de hacer sentir mal a las personas que me hacen este tipo de comentarios, quiero aclarar que no me hago arreglos, detalles estéticos, porque no me ame a mí misma, porque no me sienta segura, porque no me tenga confianza".

La actriz aseguró que es todo lo contrario: "Me amo como soy, me gusta hacerme siempre mejorías si tengo, quiero, puedo, la posibilidad de hacerlo, lo voy a hacer, de la mano de un profesional, productos profesionales, de gente que sepa".

