Uno de los participantes que se convirtió en uno de los favoritos de la audiencia que no se perdía "Calle 7" durante las tardes era Felipe "Chico" Camus, apodo que se ganó por su estatura en el programa juvenil, en el cual participó entre 2009 y 2013.

Tras el fin del programa, el chileno siguió ligado a diferentes espacios enfocados al público joven como "Noticreo" (2015) y panelista invitado a programas de conversación.

Sin embargo, el joven quería más. Por lo mismo, agarró sus maletas y se fue a Bolivia, donde logró consolidarse como conductor de televisión, de la versión local de "Calle 7".

El presente de Felipe Camus

En 2017 fue cuando se mudó al país altiplánico, tras ser convocado a liderar el programa en el que por años fue participante, pero ahora, como el flamante conductor.

"Ha sido un tremendo desafío llegar al programa más visto y exitoso de Bolivia. Jamás en mi vida había animado un programa o por lo menos estar a cargo de tal desafío", indicó hace pocas semanas a Página 7.

Agregó que el recibimiento de parte del público boliviano ha sido totalmente positivo, aunque ha tenido que pulirse en algunos aspectos como el lenguaje. "El chilenismo lo trato de controlar, que no se me salga el 'po', el 'cachay', 'me entendí'", bromeó.

Si bien le hubiese gustado que una oportunidad así se le presentara en Chile, está de lo más feliz en su país actual. Allá encontró a su actual pareja, Fiorella Zoe, e incluso no descarta radicarse definitivamente en Bolivia con ella.

"La relación de novios es hace un año y estoy feliz. Es una persona mágica, además que la admiro muchísimo. Es una tremenda presentadora y muy bella, una muñeca", explicó, revelando que incluso piensa tener un hijo. "Hay que darle a este mundo un pequeño Chico Camus", sentenció.

Así luce hoy Felipe Camus

Todo sobre Famosos chilenos