Arrestan a la hija de Alejandra Guzmán por alterar el orden en un restaurante de Miami

Un nuevo escándalo protagoniza la hija de Alejandra Guzmán tras ser arrestada. Frida Sofía se encontraba en un exclusivo restaurante en Miami, cuando el gerente del lugar le pidió que se retirara tras alterar el orden. El incidente culminó en su expulsión y arresto por la policía de ese condado.

La joven mexicana, de 29 años, dio de qué hablar en el 2021 tras acusar en una entrevista de televisión a su abuelo, Enrique Guzmán, de abuso sexual cuando ella tenía solo 6 años. Sin el apoyo de su madre, la influencer siguió adelante en el proceso con la ayuda de su padre Pablo Moctezuma.

Esta acusación causó una crisis mayor en la relación de madre e hija, quienes se encuentran separadas desde hace más de 4 años por otras incriminaciones que hiciera Frida Sofía en contra de la rockera.

Ven desorientada a la hija de Alejandra Guzmán al salir libre

La conducta mostrada por la hija de Alejandra Guzmán en un lugar público provocó que fuese arrestada y llevada al Centro Correccional y de Rehabilitación del Condado de Miami, donde le fueron establecidos dos cargos: alteración del orden público y resistencia al oficial sin violencia, publicó Infobae.

Frida Sofía debió pagar un total de 1.500 dólares como fianza para obtener la libertad. Tras más de 8 horas detenida, logró salir y en el lugar le esperaban algunos reporteros que deseaban obtener las primeras declaraciones y conocer el por qué fue arrestada.

Ocultando su rostro, la empresaria salió del centro de arresto luciendo su cabello teñido de color violeta y un outfit casual de camisa beige con un poncho marrón claro, con pantalón negro, y accedió a ofrecer una breve entrevista, en la que se le vio desorientada mientras hablaba.

“De verdad, de verdad, fue un simple y literal... a la mánager de Joia no le caí bien. Y me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo”, dijo mientras mostraba las marcas en sus brazos producto del “maltrato” que denunció por parte de los guardias de seguridad del lugar.

“Esto no me lo hizo la policía, sino los de seguridad del Joia y dijeron que era porque yo me había robado un agua”, alegó la joven en su versión de los hechos.

La foto de la detención de Frida Sofía se hizo viral en las redes, en la que se le apreció una mueca en sus labios, que reflejó su desaprobación por su detención.

En otro video, se vio lamentándose por la soledad que vivió en ese momento y la falta de apoyo de su familia. “Estoy en shock... ¿Saben qué es triste? Que nadie de mi familia está aquí... para que vean, literal yo no tenía a dónde irme hoy, agarraba yo esto, pero yo me las arreglo...”, dijo.

Expulsan a Frida Sofía de exclusivo restaurante

A través del canal de YouTube de Trending News se reveló otra versión de lo que sucedió en el exclusivo restaurante Joia Beach, ubicado en Jungle Island en Miami, donde Frida Sofía llegó acompañada de una persona.

A medianoche del lunes 24, el gerente del lugar le solicitó a la hija de Alejandra Guzmán que se retirara argumentando que se encontraba en un “estado inconveniente”.

Ante esta situación, el encargado volvió a pedirle que se retirara, pero Frida solo gritaba que “no podían correrla ni sacarla si ella no quería”, lo que provocó que llamaran a la policía.

Cuando los oficiales le pedieron que abandonara el local, se opuso y volvió a alegar que no podían echarla. Contra su voluntad fue esposada y arrestada.

Los presentadores del programa “Chisme No Like” también relataron cómo sucedieron los hechos, recalcando que consumió un agua y que no quiso cancelar el monto de 5 dólares.

