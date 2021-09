La trágica pérdida de la hija de Alejandra Guzmán: Su hermana murió de una enfermedad pulmonar

Después de meses de disputa familiar por la acusación que revelara contra su abuelo, Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán vive un momento duro ante la pérdida física de su hermana mayor, la hija que procreó su padre, Pablo Moctezuma, y Beatriz Pasquel, en su primer matrimonio al rehacer su vida tras su relación con la cantante mexicana.

Ante el conflicto generado en los integrantes de la familia Pinal, el reconocido empresario se vio apoyando a su hija, junto a su esposa en la decisión de levantar la denuncia por abuso sexual en contra del rockero Enrique Guzmán.

La polémica influencer al no contar con la solidaridad de su madre ni de su abuela, Silvia Pinal, se refugió en su padre, quien no la dejó sola y arremetió contra su ex en el revuelo mediático que generó al romper el silencio ante los presuentos abusos que sufrió cuando solo era una niña.

La hija de Alejandra Guzmán de luto

Natasha Moctezuma, de 22 años, falleció el 2 de septiembre en Estados Unidos, tras perder la batalla contra la enfermedad que la aquejaba desde hace varios años.

No se conocen las causas precisas de su muerte, pero el diario Milenio, como el resto de la prensa mexicana, señala que la joven padecía problemas en los pulmones, además de sufrir de epilepsias.

Aunque Frida Sofía y Natasha no convivieron en un mismo hogar, las jóvenes disfrutaban de una excelente relación de hermanas. Y así lo refleja la publicación que le hizo la modelo en su último cumpleaños, el pasado 21 de julio de 2021, cuando le dedicó unas emotivas palabras que demuestran el amor que se profesaban.

“¡Verte convertirte en la mujer que eres hoy me deja sin aliento! TT hermosa... me has enseñado tanto de la vida, eres mi persona favorita de todo el universo, eres la más fuerte, la más inteligente, la más generosa y tienes un corazón tan pero tan grande y lleno de amor puro”, le escribió a su hermana.

Agregó a este conmovedor texto su gratitud por tenerla: “Te admiro por ser tan noble y por siempre estar a mi lado. Por escucharme y por jamás juzgarme... eres mi fuerza, y es un honor y regalo de Dios tenerte como mi hermana. ¡Te amo, champiñona!”, culminó de esa forma el post de felicitaciones, que acompañó con unas fotos de la infancia en la que se ven riendo y retozando.

En otra instantánea, recordó ese lazo de amor con su madrastra y su hermana mayor. “Mamá Trix, Titi, Fridita #memories”, describió en la leyenda de una postal del recuerdo, en la que Pasquel era muy joven y sostenía a su hija de tan solo meses de edad, y al lado Frida también muy pequeña.

La joven cantante no ha realizado ninguna publicación en sus redes sobre la partida de su hermana, ni tampoco su padre ni su madrastra, que es empresaria y diseñadora de interiores, quien en sus redes sociales tiene múltiples imágenes de sus hijos y de su familia.

De la unión matrimonial de más de dos décadas de Pablo Moctezuma y Beatriz Pasquel, nacieron sus tres hijos: Natasha, Beatriz y Emiliano Moctezuma, citó otra publicación de Milenio.

El 4 de agosto de 2019, Natasha Moctezuma declaraba su deseo de vivir y de ganarle a su enfermedad, en un post en el que aseguró seguiría venciendo las adversidades.

“Hoy más que nunca creo en mí, en mi capacidad y en mi talento para los idiomas. En mi seguridad y en el amor hacia mi... en mi fortaleza, porque la vida me ha puesto muchísimas pruebas de salud y le he ganado a todo, porque sé que seguiré ganándole a las pruebas. Porque esas mismas me han dado las armas”, escribió en unas aleccionadoras palabras llenas de valor y amor propio.

Todo sobre Alejandra Guzmán

Todo sobre Famosos