Lejos de disminuir el escándalo que ha envuelto al padre de Alejandra Guzmán, esto ha desatado que los cibernautas escudriñen en el pasado y pongan más evidencias de la violencia y abusos perpetrados por Enrique Guzmán contra las mujeres de la dinastía Pinal.

El video que la rockera grabó con un rostro compungido para hablar de las acusaciones de su hija Frida Sofía contra su abuelo, por los tocaciones que le habría realizado cuando tenía solo 5 años, solo provocaron el disgusto de miles de seguidores al mostrar incredulidad sobre las palabras de su primogénita.

Enrique Guzmán lloró en pleno set del programa Ventaneando, donde fue entrevistado por la conductora de televisión Paty Chapoy, y juró "por sus hijos” que nunca había tocado a su nieta de forma indebida.

Sin embargo, el público aún no puede olvidar la historia que relató la bioserie “Silvia Pinal: Frente a ti”, donde se reflejaron escenas duras de violencia doméstica y hasta de violación contra la diva mexicana, por parte de un esposo celoso que no soportaba el éxito y la fama de su compañera.

Y ahora los usuarios de las redes han revivido unos audios de Alejandra Guzmán, que salieron a la luz en el año 2019 a través de la revista TVNotas, donde deja constancia de la tormentosa vida de la cantante al recordar sus años de infancia, en la que presenció la violencia de su famoso padre contra Silvia Pinal.

Alejandra Guzmán confiesa violencia de su padre

Enrique Guzmán, hoy de 78 años, fue un cantante que alcanzó una fama y éxitos musicales en la década de los 70 y al contraer matrimonio con Silvia Pinal, en 1967, la pareja logró un ascenso indetenible en el mundo del espectáculo mexicano.

Pero sus años de unión no pueden decirse que fueron parte de una historia de amor o cuentos de hadas, al contrario, la primera actriz de ese país ha revelado en varias entrevistas los momentos difíciles que pasó en sus 9 años de unión, como cuando habló en diciembre de 2020, con Gustavo Adolfo Infante y admitió que Guzmán la golpeaba.

Lo cierto es que en los audios filtrados en 2019, se escucha a la rockera destrozada por el dolor de ver sufriendo a su madre ante el maltrato de su padre. Y aunque el sábado 10 de abril de 2021 lo defendiera diciendo que “ponía las manos en el fuego”; en esa grabación del pasado se le escucha decidida a no callar más y contar la verdad.

“Yo sí quiero contar mi historia, pero imagínate lo que yo puedo decir”, manifiesta con un tono melancólico mientras llora y habla en la grabación.

“Nunca había hablado con ella, tener un trauma en la puta vida, en la cabeza y que le digas a tu mamá: ‘mami tengo que escribir eso, porque a mí me dejó eso marcada’”, dijo.

También recordó y manifestó su impotencia por las palabras de su madre: “Que me diga... que no se acuerda... ¿cómo no te vas a acordar? Mi mamá no es como yo, no es adicta, no es alcohólica”, menciona Alejandra.

El relato de la artista continúa, en medio de lágrimas, diciendo el momento en que vio a su madre con los ojos morados por la violencia que sufrió ante los celos y los arranques violentos de su padre. Aseguró que nunca “había sacado ese dolor de su corazón” y llorar como una niña fue el resultado de su confesión.

Asevera que es cómo es por todo lo sufrido y vivido cuando era una niña, recuerdos que no ha podido borrar con todas las terapias recibidas.

“Todo el dolor que la vi, que sufrió y que yo no puedo callar. Ella sí se calló, ella lo bloqueó, pero nunca pensé que me dijera que no se acordaba de lo que me ha traumado en la vida. Con todas las terapias con todo, no había podido haberle dicho algo así a mi mamá (...) Yo sí voy a decir toda la verdad, todo lo que pasó”, afirmó en esa oportunidad.

